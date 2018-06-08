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Ведущий назвал популярное шоу «тошнотворной грязью в бикини» и снискал поддержку
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Ведущий назвал популярное шоу «тошнотворной грязью в бикини» и снискал поддержку 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Британский журналист Джиль Корен (Giles Coren) в жестких выражениях раскритиковал популярное реалити-шоу «Остров любви» в своем Twitter-аккаунте. Подписчики поддержали его.
«Иисус, «Остров любви» — это какое-то злое, примитивное и интеллектуально апокалиптическое мегасексистское говно. Как в мире, где после 90 лет наконец-то убрали конкурс в купальниках из «Мисс США», люди могут смотреть эту тошнотворную грязь в бикини и на каблуках? Это ненормально», — написал Корен.
Телеведущий опубликовал несколько твитов, посвященных реалити об отношениях. В них он назвал его «голые глупые люди, трахающиеся за деньги», а все современное телевидение сравнил с актом изнасилования.
Многочисленные подписчики согласились с мнением Корена. Они сочли популярность шоу признаком всеобщего дурновкусия. «Это потому, что мы живем в злом, интеллектуально апокалиптическом, мегасексистском, низкопробном обществе, где кретинские звезды реалити-шоу с моралью бродячих кошек пользуются большим уважением, чем ученые или врачи?» — задавались они риторическим вопросом.
Даже фанаты шоу согласились с тем, что оно не отличается этичностью и интеллектуальностью. «Это классический треш, каждая эра ТВ получает свой собственный мусор, печатное слово имеет свою собственную помойку, у музыки свой мусор. База развлечений не требует вовлечения интеллекта, и никто не заставляет это все смотреть. Обожаю его», — комментировали они.
«Остров любви» (Love Island) является одним наиболее рейтинговых шоу на британском телевидении. Суть реалити состоит в построении романтических взаимоотношений между участниками. В феврале скандально известная пара конкурсантов «Острова любви» устроила «свадьбу» в купальниках в прямом эфире утренней телепередачи.
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