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Вышивка крестиком — способ привести мысли в порядок
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Вышивка крестиком — способ привести мысли в порядок 

7dach.ru 55 минут назад
Фото: 7dach.ru
Как ни смешно звучит, я не тороплюсь закончить вышивку. Я получаю удовольствие от самого процесса, а когда делаю последний стежок, чувствую некое сожаление. Рукодельницы поймут, какие испытываешь эмоции, когда берешь в руки понравившийся набор, распаковываешь, рассматриваешь схему, перебираешь ниточки… Почти, как с пакетиками семян зимой.
И вот, достаётся вышивальный станок, натягивается канва. Она уже размечена для удобства вышивки. В иголку заправлена подходящая ниточка. Ещё минута и появляется первый стежок, потом второй, третий… С каждым новым крестиком мысли успокаиваются, время замедляется. Наступают покой и гармония в душе.
Свою первую масштабную картину я вышивала почти два с половиной года. Тогда я еще мало знала и о канве, и о нитках, как разметить, с чего начать. Просто мне очень понравилась картинка, я, что называется, «увидела» её у себя… А если девушке чего-то очень хочется? Для душевного покоя и гармонии…
Сирень
Теперь я понимаю, что по незнанию взялась сразу за большой объём: и размер картины не маленький, и ниток больше 30 цветов, и канва меленькая… А может, это и к лучшему…
Я не могу сказать, что вышиваю картины одну за другой. Как правило, от одной вышивки до другой проходит ни один месяц. Начинаю я вышивку, когда чувствую, что пришло время разобраться в мыслях, привести их в порядок. А ведь когда мысли в порядке, в душе покой и гармония — это ли не залог хорошего настроения?!
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