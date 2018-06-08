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Джордж и Амаль Клуни поцеловались на премии American Film Institute Award
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Джордж и Амаль Клуни поцеловались на премии American Film Institute Award 

Журнал ОК! 48 минут назад
Вчера вечером Джордж и Амаль Клуни стали главной парой церемонии вручения премий American Film Institute Award, которая прошла в Лос-Анджелесе. Это был первый выход в свет знаменитой пары после их появления на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри 19 мая.
Фотография: Getty Джордж и Амаль Клуни
Во время вечеринки голливудский актер и правозащитница (в нежном платье от Prada) не могли скрыть своих чувств: они не отходили друг от друга, а после объявления о том, что Джордж выиграл премию за выдающиеся достижения в кино, Амаль поздравила его сладким поцелуем.
Мероприятие состоялось через день после того, как Джордж и Амаль отметили первый день рождения близнецов Эллы и Александра.
Ну, дети напились. Я пришел домой, когда у них в руках были бутылочки с выпивкой. Сегодня им лучше. Это весело, ­— рассказал Клуни репортерам вечера.
Фотография: Legion-Media Джордж и Амаль Клуни
Напомним, что в Лос-Анджелес супруги прилетели после своих романтических каникул на Сардинии. Там они ходили по престижным ресторанам и передвигались по улицам острова на мопеде.
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