Искра Двойной Эффект. Обработка вишни от вредителей

В последней декаде мая во время обхода сада обнаружила на деревьях вишен сильные повреждения листьев, начала их обрывать. Но когда это приобрело массовый характер, решила, что нужно предпринимать кардинальные меры.

Гусеницы на листьях вишни

Часть листочков не только в липкой черной массе, но и скручена

Листья повреждены гусеницами вредителя Также на листьях были кладки, еще затянутые паутиной

К сожалению, моя семья, как грудью на амбразуру, встала на защиту плодоносящей вишни, заверив, что продолжат только механический (руками) сбор листьев со скоплением кладок и гусениц. Так что для обработки в мое распоряжение досталась не плодоносящая вишенка из поросли, которую я выращиваю у себя возле крыльца. На ней тоже были удалены все пораженные листья до опрыскивания.

Печальный результат сбора поврежденных листьев с двух вишен

Для обработки пораженного вредителем дерева буду использовать препарат «Искра Двойной Эффект» от компании «Техноэкспорт». Я использовала рабочий раствор, оставшийся после обработки картофеля от колорадского жука. Напомню процесс его подготовки:

Препарат тестируется на участке в селе Россошь, Репьевкого района, Воронежской области.

ИСКРА

В инструкции на упаковке написано, что одну таблетку надо использовать на 10 л воды. Помещаем таблетку в небольшое количество воды комнатной температуры.

Растворение таблетки

Таблетку я не измельчала, и растворялась она в течение 15 минут, я лишь два раза подходила и помешивала. Далее, процедив через марлю и смешав растворенный препарат с 10 л воды, вылила все это в опрыскиватель.

День обработки: 24 мая 2018 г., 10:15 часов утра, t +20ºС, ветер 4 м/с.

Обработка вишни Искрой Двойной Эффект

Обработка

Показателем эффективной работы препарата «Искра Двойной Эффект» для меня будет отсутствие повреждений на листьях опрысканного дерева через 7-10 дней.

Повторный осмотр дерева, участвующего в тестировании, делаю 1 июня 2018 года:

Вишня, обработанная препаратом Искра Двойной Эффект

В нижнем ярусе дерева обнаружился поврежденный листочек

С обратной стороны дерева, возле земли также был один поврежденный лист

А тем временем, на подопечной моим родственникам плодоносящей вишне продолжается «пиршество» вредителей:

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Итог:

1. Для борьбы с насекомыми, чьи гусеницы так злостно поражают листья косточковых плодовых (а подобные повреждения были мной замечены и на листьях дикой терносливы в округе), тестируемый препарат «Искра Двойной Эффект» подходит отлично.

2. Два листа с изъянами на тестируемом дереве после обработки — на мой взгляд, вполне допустимая погрешность, тем более вызвана она могла быть и недостаточным опрыскиванием в нижней части вишни.

3. Если кто-нибудь поможет мне с определением насекомого, нанесшего урон деревьям, то можно будет конкретно указать объект воздействия препаратом на обрабатываемом растении.