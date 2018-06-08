Женщина в деле: владелица event-агентства Виктория Сощенко

Виктория Сощенко — владелица одного из самых популярных цветочных брендов столицы Florist Gump (вместе с Викторией Крутой ), а также event-компании BLT Agency, существующей уже больше 12 лет. Виктория честно рассказала PEOPLETALK о жизни московской бизнес-леди, первых заработках и лучшем подарке на день рождения.

50 тысяч долларов — мой первый гонорар. Я получила его в 24 года, когда мы с друзьями сделали консьерж-агентство и случайно влезли в Чемпионат мира по футболу. Я этим проектом занималась целый год параллельно с другими нашими проектами и по окончании Чемпионата пошла открывать BLT Agency. Я поняла, что не хочу заниматься билетным бизнесом (или билетной спекуляцией), а консьерж-бизнес в основном из этого и состоит. Поэтому я открыла агентство по организации мероприятий и плюс к нему туристическое агентство, чтобы проще было делать эвенты заграницей. Сначала вместе с подругой, а потом уже сама стала им заниматься.

40 командировок в году. Даже, скорее, поездок, а не только командировок. Среди них и выезды с друзьями на отдых, которые потом можно использовать в работе. Ведь одна из составляющих — изучение новых классных мест.

5 млн долларов — самый большой заказ. Это было выездное мероприятие с кучей артистов. Все утопало в живых цветах, а гостям оплачивали не только проживание, но и все перелеты на высшем уровне. И это было четыре дня вечеринок.

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3000 цветков для стены мы используем для одной фотозоны.

300 тысяч рублей — средняя цена большого свадебного торта у топовых московских кондитеров.

10 человек — постоянные сотрудники BLT Agency, включая SMM и бухгалтера.

1 проектный менеджер обычно управляет проектом, в котором участвует около 200 человек подрядчиков и артистов.

6-8 лет — средний стаж работы основных сотрудников в моей компании. Костяк команды практически не меняется. Я очень рада, что смогла создать комфортные условия и достойную оплату моим людям.

100 договоров о неразглашении информации мне пришлось подписать за годы работы. Наше агентство работает с большим количеством клиентов, которые не хотят делать свои мероприятия и частную жизнь публичными. Иногда это распространяется только на публикацию фотографий. А бывает, что приходится на входе на площадку заклеивать камеры телефонов всем входящим, либо оставлять их на входе в камере хранения. В случаях особой секретности заклеиваются даже камеры наблюдения.

20-25 мероприятий мы организуем за год. Стараемся не брать проекты чаще чем раз в две недели, исключение бывает в июне, сентябре и декабре. Тогда это бывает чаще из-за высокого сезона. Зато мы обычно отдыхаем июль и январь. Это наши любимые месяцы. Самый запомнившийся event — первое большое выездное мероприятие, которое мы делали в 2007 году в Марракеше. Там было столько всего и хорошего, и стрессового, что можно будет всю жизнь вспоминать теперь.

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180 гостей было на моей свадьбе. Один стол для родителей, все остальные — молодежь. Выступали и вели свадьбу мои друзья. Антон Лаврентьев , мой друг из института, а теперь звезда «Голоса», пришел спеть. А Олег Савельев , друг еще со времён его участия в сочинской команде КВН «Утомленные солнцем», провел мероприятие в качестве свадебного подарка. Я родилась в Сочи, поэтому это было очень в тему. А наши друзья сняли в подарок настоящий фильм, в котором приняло участие около 30 человек. Флористы из Florist Gump сделали очень красивое оформление. Получилось очень круто!

300 новых треков я успеваю послушать за месяц. Это русские, иностранные и очень старые песни. Так как я потом использую музыку в своих эвентах, хочу быть в курсе всего, что происходит в музыке.

https://www.youtube.com/watch?v=sBuzw31Cj7s&feature=youtu.be 2 книги я успеваю читать в месяц. Люблю бумажные, и даже толстые мне не лень таскать с собой. Читаю в основном в самолете.

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8 часов я трачу на сон. Мне очень важно высыпаться, иначе через три дня недосыпа становлюсь злой и потом могу проспать сразу 20 часов.

100 подарков (или около того) я получила за последний месяц. У меня был день рождения! От сумок до духов, и еще много всего классного и полезного. Но самое радостное, что вместо цветов на мой день рождения мы собрали деньги в фонд Константина Хабенского . Думаю, что буду теперь так каждый год делать.

https://www.youtube.com/watch?v=mawElbxWFsg&feature=youtu.be 200 писем, 100 сообщений в WhatsApp и 0 звонков я получаю в день по работе. Все перестали звонить и стали писать.

2 раза в год я езжу в отпуск. Этой зимой, например, был Тулум, а лето обычно провожу в Европе.

2 часа мне нужно, чтобы собраться. Мне надо спокойно все прочитать, подумать, собраться и потом только ехать. Но если для дела — 10 минут, и готова!

5 важных вещей в моей сумке всегда. Это ключи, телефон, кошелек, паспорт и косметичка.

https://www.youtube.com/watch?v=nqYboOEkGdw&feature=youtu.be 5 машин у меня было за всю жизнь. Раньше я любила «Мерседес», но последняя моя машина Range Rover, и я им очень довольна.

365 дней в год я работаю. Потому что даже в отпуске я всегда отвечаю на почту, сообщения и нахожусь на связи со своей командой. Имея свой бизнес, ты не делишь дни на рабочие и выходные.

100 лет — именно в этом возрасте я перестану работать. Наверное.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-zarabatyvaet-moskovskaya-biznesvumen-peopletalk-vyyasnil-realnye-tsifry/