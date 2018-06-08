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Со сказочными героями Пушкина познакомились малыши из Коптева
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Со сказочными героями Пушкина познакомились малыши из Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Познавательную литературную игру «Лукоморье» провели для самых маленьких в библиотеке № 46 района Коптево.
«В нашей стране трудно найти человека, который не знал бы про «солнце русской поэзии» Александра Пушкина и про его замечательные произведения, — говорится на официальном сайте культурного учреждения. — Уже 219 лет сказки Александра Сергеевича — любимое чтение для детей и взрослых. Вместе с ребятами мы отправились по сказочным тропинкам в путешествие во времени. В этот день мы вспомнили Кота Ученого, золотую рыбку, царя Салтана и золотого петушка».
Ребята разгадывали загадки, выполняли зашифрованные задания, искали портрет поэта и многое другое. (жм)
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