Мария Кожевникова проверяла нянь для своих детей на полиграфе

Об этом мама звезды рассказала еще одной звезде сериала «Универ» Анне Хилькевич

Известная актриса, экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова нанимает на работу нянь для троих сыновей только после того, как они пройдут проверку на полиграфе и в сопровождении опытного полиграфолога. Об этом мама звезды Маргарита Кожевникова рассказала актрисе Анне Хилькевич в социальных сетях.

Дело в том, что исполнительница роли Маши Беловой в комедийном телесериале «Универ. Новая общага» Анна Хилькеви сейчас беременна и, судя по всему, решила найти няню для своей дочки Арианны и будущего малыша.

Сегодня проводила собеседования с нянями…Оответственное это дело, скажу я вам. 😬 Пока мое беременное сознание придумывало самые каверзные вопросы, я успела устать и проголодаться 😂. Ну, скажите мне, по вашему мнению, какой такой вопрос нужно задать няне, чтобы все сразу понять об этом человеке? Или на что нужно обращать внимание в первую очередь?

— обратилась за помощью к подписчикам Анна Хилькевич.

Ее пост увидели не только поклонники. Например, страницу Анны регулярно просматривает мама исполнительницы роли Аллочки в сериале «Универ» Маргарита Кожевникова. Она решила дать актрисе ценный совет по подбору няни.

Анечка, поверьте, самое действенное средство, чтобы выбрать «своего» человека — это полиграф. У нас из десяти понравившихся нам по всем показателям нянь, только две прошли и были одобрены профессиональным специалистом. Если это интересно, свяжитесь с моей дочерью, она даст вам контакт, не пожалеете. Работает на 100%,

— заметила Маргарита Кожевникова.

Она рассказала, что ранее ее семье уже пришлось столкнуться с негативным опытом по выбору няни. «У нас была замечательная няня, спокойная, тихая, плавная, без вредных привычек, приятной внешности, выяснили все про её семью, место жительство, предыдущую работу, да и практически всё. Все было замечательно, в том числе и отношение к ней, да только каждую пятницу в течении года, уезжая на выходные, она выносила из нашего дома по сумке, начиная с детских вещей, игрушек, книг, наших вещей (летом — зимних, зимой — летних), заканчивая драгоценностями», — призналась Маргарита Кожевникова. Поэтому теперь семья Марии Кожевниковой доверяет только полиграфу. Однако с этим устройством выбор няни — очень непростая задача. Маргарита призналась, что процесс поиска нужного человека был довольно длительным. «Практически у всех обнаруживались какие— то „темные пятна“ или несоответствия „образу“, но все равно нашли тех, которые полностью стали своими людьми в доме. Все зависит от специалиста полиграфа, они тоже, как и врачи, учителя, водители и т. д. бывают разные. Есть такие профессионалы, которые „просканируют“ человека лучше, чем рентген», — добавила мама Марии Кожевниковой.

Пока не известно, обратилась ли Анна Хилькевич к семье Марии, однако подписчики также постарались дать множество советов по подбору няни. И не все согласились, что сотрудника нужно проверять на полиграфе, который также не всегда дает верную информацию о человеке.

Напомним, о своей второй беременности Анна Хилькевич официально объявила 2 апреля. Звезда показала фотографию с округлившимся животиком и призналась, что некоторые поклонники умудрились догадаться даже раньше, чем она сама. Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова в августе 2015 года. До этого события они встречались два года. А в сентябре стало известно о первой беременности актрисы. Анна и Артур стали родителями 14 декабря 2015 года. У них появилась дочка Арианна. Актриса, кстати, всегда относилась серьезно к вопросам материнства. Она даже завела видеоблог для тех, кто хотел бы стать мамой. Кроме того, Анна уже признавалась журналистам, что мечтает родить троих детей. О своей семье Анна также рассказала нашему порталу «Летидор» в эксклюзивном интервью.

Ее коллега, актриса Мария Кожевникова уже успела трижды стать мамой. Звезда воспитывает троих сыновей. С 2013 года Мария Кожевникова замужем за бизнесменом Евгением Васильевым . В 2014 году в семье родился сын Иван. В 2015 году на свет появился второй сын Максим. Летом 2017 года у актрисы и ее супруга родился третий сын, имя которого звезда пока не сообщает общественности.

Фото: Instagram