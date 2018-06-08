Дело «Золушки» в Екатеринбурге: организатор школьного питания приписывал в документах «лишние» продукты

Прокуратура Свердловской провела проверку школьно-базовой столовая «Золушка», за которой не раз замечались грубейшие нарушения в хранении продуктов и приготовлении пищи, а также в соблюдении санитарных норм. На этот раз проверка касалась коммерческой стороны работы учреждения общепита, по ее результатам также были выявлены нарушения в ведении документации и заключении контрактов с поставщиками.

Например, не совпадали данные официальные и фактические по закупке продуктов питания, в документах завышались цены на товары, а также указывались ложная информация о сорте и объеме закупаемых продуктов. Кроме того, сотрудники принимали товар без сертификатов качества продукта и без других необходимых документов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прошедшая проверка прошла при участии специалистов Министерства финансов Свердловской области и свердловского УФАС

Прокуратура Свердловской области проводит проверки организатора школьного питания «Золушка» с 20 апреля, после массовых отравлений детей. Оказалось, что сотрудники «Золушки» хранят и эксплуатируют просроченные продукты.