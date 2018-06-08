Джанабаева показала младшего сына

Альбина Джанабаева на протяжении многих лет тщательно скрывала личную жизнь. Она предпочитала не говорить о семейной жизни с Валерием Меладзе и не показывать сыновей Константина и Луку. Но сейчас звездная пара постепенно выходит из режима строгой приватности.

1 июня, в День защиты детей, Джанабаева опубликовала милый снимок с младшим сыном Лукой в Insta. «Моя любовь! Всех с праздником!», — написала артистка.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

1 Июн 2018 в 1:25 PDT Подписчики поспешили с ответными поздравлениями, но некоторые отозвались критично: «Хочу ножки как у Луки, покажите нам уже его лицо», «А Валера дал добро выставлять ребенка в интернете?», «Покажите сыночка)».

Кстати, в июле Луке исполнится 4 года. По словам Альбины, у мальчика неплохой слух и, возможно, он последует по стопам родителей. «Он с рождения влюблен в музыку и обожает напевать папины песни, — рассказывала артистка. — Поет утром, когда мы завтракаем, и днем, когда я убираю и включаю пылесос… Подрастет — отдадим его в музыкальную школу. А старший, Костя, делает успехи в программировании». Старшему сыну Альбины и Валерия, Константину, в начале года исполнилось 14 лет.

Напомним, недавно Джанабаева и Меладзе вместе появились на церемонии вручения премий телеканала RU.TV и продемонстрировали нежный поцелуй на красной дорожке.