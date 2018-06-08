Пинетки для новорожденных спицами: схемы и описание

Хорошие мамы всегда проявляют заботу к своим деткам с самого рождения. А один из способов показать свою любовь — связать пинетки спицами, которые подойдут для малышей от 0 до 1 года. И сделать это помогут подробные схемы с описанием.

Нарядные пинетки для маленьких принцесс

Пусть младенцы и не умеют ходить, а их ножки должна украшать красивая и удобная обувь. И ее необязательно покупать — все можно сделать собственными руками. К тому же, для этого понадобится небольшое количество материалов:

моток зеленых, желтых и красных ниток;

тонкие спицы в 2,5 мм.

yandex_ad_1 Основные этапы вязания:

Начинать вязание необходимо с подошвы. Для этого набирается 40 петель, из которых в дальнейшем образуется 2 ряда платочной грядки.

На следующие 4 грядки «накидаются» петли с лицевой стороны (две должны находиться посередине, а оставшиеся — по краям). В результате образуется 56 петель.

Теперь берется нить другого цвета, которой необходимо вывязать 4 ряда. На этом вязка подошвы считается законченной.

Первый ряд самих пинеток провязывается по следующей схеме: первая петля — наперед, а вторая — назад.

Во втором ряду передняя петля вяжется точно так же, после этого делается накид, а последующая петля снимается со спиц и не привязывается.

В третьем ряду перед накидом повторяются предыдущие действия, и петля снова снимается со спиц. Сама же изнаночная петля провязывается передней.

Четвертый ряд — изнанка провязывается передней петлей, а накид — изнанкой.

Указанные действия необходимо повторить еще 4 раза (то есть, сделать 4 ряда). Последние петли закрываются, а в конце в самом верху протягивается атласная ленточка для красоты.

Пинетки-кеды для маленьких мальчиков

Не только девочки, но и будущие мужчины могут носить вязанные спицами пинетки. И вот что необходимо, чтобы реализовать один вариант для детей от 0 до 1 года по схеме с описанием:

моток белой пряжи;

моток голубой (синей) пряжи;

моток желтой пряжи;

спицы под номером 3.

Основные этапы вязания:

На первом этапе набирается шесть петель белыми нитками. Плюс к следующему ряду добавляется дополнительная петля. Такое действие повторяется через ряд и в итоге насчитывается 12 петель.

Последующие 34 ряда вяжутся тем же цветом, но без дополнительных петель. А вот дальше во время вязки одна петля убавляется через ряд. И так 3 раза.

Следующее действие — набрать 52 петельки с одного из краев и провязать их вкруговую между двух рядов. Обратите внимание, что вязание выполняется платочной вязкой.

При дальнейшем вязании используются нитки разных цветов. Сначала провязывается 23 петли синим оттенком, затем 12 — белым, а в конце — 23 желтым. Эта же схема повторяется следующие 10 рядов, но в каждом на одну петельку становится меньше.

Оставшиеся в конце петли закрываются. Работать с нитями нужно аккуратно, чтобы ничего не повредить.

При желании можно украсить пинетки завязками, ромбиками, медвежатами или кружочками.

yandex_ad_2 Модные кроссовки на скорую руку

Очень интересная модель, которую получится связать даже за один вечер без особых усилий, если до этого был хотя бы минимальный опыт работы со спицами. И вот что понадобится рукодельнице:

моток темных ниток (черных или синих);

моток белых ниток;

моток красных ниток;

спицы под номером 3.

Основные этапы вязания:

В зависимости от размера ножки, изначально набирается от 25 до 35 петель белыми нитками.

Провязывается 5 рядов, при этом добавляются дополнительные петли с обеих сторон. Вид вязки в данном случае не имеет никакого значения — все зависит от собственного умения, желаний и опыта работы со спицами.

Это касается и седьмого ряда, который провязывается нитками темного цвета. При вязке следующих трех рядов вновь возвращаемся к предыдущему цвету.

После этого необходимо перейти к красной нити, которая играет роль «каркаса» вязаных кроссовок.

Бортики пинеток разделяются на три части — язычок и две боковые части. Сзади их нужно будет сшить, а спереди сделать шнуровку.

include_poll1756

Красной нитью провязывается такое количество рядов, которое позволит «дотянуться» до щиколотки. После этого петли закрываются, а новая обувь меряется на малыша.

Ажурные пинетки для самых маленьких

Вязание спицами может принести невероятное удовольствие, особенно если делать пинетки для деток от 0 до 1 года. Именно для этого предлагаются схемы с описанием и список необходимых материалов:

нитки светлого оттенка;

тонкие спицы;

атласная лента молочного или белого цвета.

Основные этапы вязания:

В начале работы набирается 41 петля, а первые ряды провязываются любым узором.

После этого один ряд провязывается кирпичной вязкой. То есть одна петля передняя, а следующая — изнаночная. При этом в каждом следующем ряду над передней петелькой вывязывается изнаночная петля, а над изнаночной — передняя.

Так провязываются следующие 12 рядов. А вот изгиб обуви для новорожденных выполняется передним узором. Затем снова 12 рядов кирпичной вязки.

Чтобы выполнить ажурный узор, первый ряд провязывается передними петлями, второй — английской резинкой.

В третьем ряду снимается петля, две вместе с передней петлей, затем накид, две передней и так до самого конца.

Четвертый ряд — обычные изнаночные петли. А последующие ряды выполняются передними петлями.

Сначала они разделяются на три части — 15 на бок и 11 на лицевую (переднюю часть).

Передняя сторона обуви провязывается на 10 рядов. И важно, чтобы петли на концах соединялись с петельками на боковой части.

Если все сделано правильно, то в конце вязки останется 30 петель. За счет них заканчивается верхняя часть пинеток и для этого можно использовать любимый узор.

Для красоты и изящности можно протянуть красивую ленточку, которая будет завязываться в милый бантик.

Несколько полезных советов

Не стоит забывать, что пинетки вяжутся спицами для совсем еще маленьких детей — от 0 до 1 года. И пусть об этом редко говорят в схемах с описаниями, но есть несколько простых и важных рекомендаций.

Ниже представлены основные из них:

Для вязания лучше всего использовать нити из натуральных материалов, содержащие в себе детский акрил. В противном случае у ребенка может возникнуть аллергическая реакция.

Спицы не должны быть слишком толстыми, а перед началом работы следует узнать размер ножки своего малыша. Если делать на глаз, то ничего путного не получится.

Если есть желание украсить обувь, то бисер, пуговицы, бусинки и остальные мелкие детали лучше не использовать. Это может повлечь за собой неприятные последствия.

Ленточки рекомендуется пришивать к пинеткам, а не просто завязывать их на ножке.

Во время вязания не забывайте время от времени проверять крепление помпон и рюшек — они должны хорошо держаться и «не распадаться» в руках.

Даже если молодая мама никогда не вязала, то попробовать никогда не поздно. Нужно лишь немного свободного времени и доля терпения. Результат обязательно оправдает все усилия и, к тому же, появится повод сделать новые фотографии со своим ребенком.