Самые лучшие идеи оформления клумб своими руками

Когда на улице тепло и солнечно, душа требует чего-то неординарного, и возникают творческие интересные идеи облагораживания участка. Но наиболее приятно соорудить шедевр из подручных материалов с наименьшими затратами. У 80% дачников в сарае, в городской квартире или на балконе скапливается за зиму много «полезных» ненужных вещей.

Выбрасывать жалко, а пристроить некуда, именно из них можно создать оригинальную клубу своими руками не как у всех. Она будет выглядеть красиво и необычно не только на фото, но и в жизни.

Сооружение оригинальной клумбы

Чтобы клумба смотрелась органично, необходимо первым делом выбрать и учесть желаемые размеры, форму и насаждения:

yandex_ad_1 протяжные клумбы будут хорошо смотреться вдоль забора или дороги;

одноярусные с круглогодичным цветением — около дома;

многоярусные с вьющимися растениями — вокруг беседок.

Выбирая растения для клумбы обязательно нужно учесть время и продолжительность цветения, а также цвет и высоту и требования насаждений к поливу и освещению.

Предварительная подготовка

Для того чтобы клумба действительно смотрелась шикарно и задуманные интересные идеи оправдались, необходимо придерживаться плана.

Чертим эскиз задуманной конструкции со всеми обозначениями. Желательно взять миллиметровую бумагу и нарисовать все в уменьшенном варианте.

Нужно обозначить вид, тип и цвет выбранных растений. Соответственно раскрасить. В этом исполнении обрамление клумбы подбирается с учётом выбранных цветов. Основываться следует на площадь 1 кв.м или меньше.

В данном случае цветы будут подбираться в следующем порядке:

крупные и высокие — 1–3 шт. ;

компактные средней высоты — 4–7 шт. ;

высокие — не более 12 шт. ;

почвопокровки — не больше 15 шт.

Создание шедевра своими руками:

На выбранном месте выкапываем пространство под будущую клумбу. Слой 20–30 см.

Намечаем границы. Можно воспользоваться любыми подручными материалами. Это будут камни, палки, дачный инвентарь. Главное, чтобы границы не сдвигались с места.

Выкопанную землю тщательно очищаем от лишних предметов: мусора и стекла, если таковые имеются, корней, сорняков.

Чистую землю смешиваем с нужными удобрениями, торфом и другими необходимыми для данной почвы и растений компонентами.

Засыпаем готовый грунт назад в нужном количестве и форме ровно или горкой.

Высаживаем растения, оставляя место по краю.

Укладываем выбранное ограждение.

Засаживаем оставшееся место возле бордюра.

Любая клумба выглядит красиво. Но если обрамить её ограждением, сделанным своими руками, она будет смотреться просто шикарно, не как у всех. Ограждение нужно не только для эстетики, но и для того, чтобы произведение выглядело полностью завершенным.

yandex_ad_2 При этом:

обрамление придаёт клумбе законченный и презентабельный вид;

бортик не позволяет корням распространяться за пределы клумбы;

забор вокруг песчаной насыпи не даёт испортить цветы животным и грызунам;

с ограждением зимнюю клумбу легче прикрыть от дождя и снега.

В качестве материала для оформления границы клумбы подойдёт все, что душе угодно. Это может быть шифер, линолеум, пластиковые и стеклянные бутылки любого размера, шины или камни, черепица или основание пружинных кроватей.

Массивные клумбы своими руками

Вооружившись фантазией, соорудить клумбу своими руками не как у всех возможно из любых материалов, даже из старых ботинок. Интересны идеи ведущих дизайнеров в варианте мини-клумб, которые можно установить без плана и предварительной подготовки.

Такие композиции больше похожи на кашпо. При создании границы на изначальном этапе устанавливается любой предмет:

автомобильная шина;

старая ванна;

дряхлая кровать;

непригодная ни к чему часть авто.

Затем основа заполняется цветами, а их размер подбирается под клумбы.

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Самые простые клумбы своими руками

Чтобы создать клумбу своими руками, нужно оглянуться вокруг и найти необходимые вещи. Главное, не брезговать подручными материалами, воплощая в жизнь самые неожиданные и интересные идеи. Они могут быть созданы из всего, что попадется под руку.

Клумбы из автомобильных шин Достаточно просто положить шину в нужном месте, засыпать грунтом и засадить цветами и клумба своими руками не как у всех готова.

Более оригинальный вариант можно сделать при помощи небольшого усилия и инструмента для резки толстой резины. Если наложить несколько шин одна на другую в творческом хаотичном порядке, многослойная клумба из оформленных шин в виде цветка, черепахи или лягушки смотрится более выгодно.

Бутылочная композиция

Оградив цветочные насаждения стеклянными или пластиковыми бутылками, можно одновременно «убить двух зайцев». С одной стороны можно избавиться от ненужного мусора. А с другой — украсить участок необычной инсталляцией и уберечь от зубов тех же зайцев, нередко забегающих на огород.

Достаточно изобразить из бутылок забор или выложить многоярусную композицию. Для устойчивости бутылки перед вкапыванием необходимо наполнить песком.

Наглядные интересные идеи клумб из бутылок своими руками можно почерпнуть из фото.

Ненужная мебель в новом применении

Удачно подобрав место и подправив несовершенство, старая мебель смотрится довольно ярко и оригинально. Стулья, столы, кровати, раковины и унитазы обретают новую жизнь.

Поваленные деревья и пни Самой оригинальной идеей для создания клумб своими руками не как у всех будет использование природных ресурсов. Вооружившись нужным инструментом и терпением, можно сделать клумбу через несколько часов. Останется только засыпать дренаж и необходимую землю.

Деревянные клумбы необходимо обезопасить от вредителей и гниения специальными составам или полиэтиленом. Так, в роли клумб выступают старые пни, поваленные деревья или доски, сложенные должным образом.

Клумба ИЗ СТАРОГО СТВОЛА

Бывают случаи, когда громоздкое поваленное дерево «сыграет на руку». Вооружившись инструментами, ненужное бревно можно легко, своими руками превратить в интересную клумбу:

При помощи долота снимаем с одной части ствола кору.

На очищенном месте делаем надпилы и постепенно снимаем слои древесины.

Должно получиться углубление на бревна. Дерево принимает вид корыта или ванны.

Обрабатываем внутреннюю часть будущей клумбы раствором, препятствующим гниению и покрываем пленкой.

Насыпаем дренаж и засыпаем грунт смешанный с удобрениями.

Высаживаем цветы и поливаем.

Каменный колодец для цветов

Камень всегда выигрышно смотрится в дизайне, кроме того, он прочен и долговечен. Создаем шедевр следующим образом:

Собираем камни разного размера и диаметра. С разноплановыми булыжниками вид станет более оригинальным и интересным.

Вокруг готовой клумбы или перед её сооружением выкапываем траншею нужной ширины. Глубина 20-25 см.

Выкладываем камни в один-два ряда в хаотичном порядке.

Для многоярусного каменного бортика также первым делом выкапываем траншею.

Затем заливаем для прочности бетоном или плотно утрамбовываем.

Первый ряд делаем из самых больших камней. Последующие улаживаем в любом порядке, засыпая зазоры землей и, фиксируя цементом.

Такой каменный колодец для цветов можно выстроить любой удобной высоты и формы.

Клумбы-свечки

Вертикальные клумбы хорошо смотрятся рядом с входной дверью в дом, возле входа на участок или как обрамление беседки. Для таких клумб подойдут старые ПФХ-трубы, высокие горшки, обработанные от влаги бревна и доски, металлическая сетка. Цветы выбирают с учётом того, чтобы сама конструкция скрывалась за растениями. Как это выглядит, видно по фото.

Для вертикальных клумб идеально подойдут вьюны или пышные цветники с плотным насаждением.

Проще всего воплотить идею вертикальной клумбы своими руками при помощи металлической сетки и горшка.

Для этого:

Берём горшок подходящего размера.

Металлическую сетку сгибаем в виде трубы по диаметру горшка любой высоты. Фиксируем стяжками.

Из ПВХ-пленки вырезаем полотно и выстилаем внутри сетки. Должен получиться металлический цилиндр, закрытый внутри пленкой. Закрепляем плёнку на сетке.

Засыпаем нужную для выбранного вида цветов почву, проливая каждую 1/3 часть.

В каждой или через одну ячейку прорезаем отверстия крестообразной формы.

В прорези садим рассаду.

Засаживаем цветами сверху. Ещё раз поливаем и удобряем.

Клумбы для водоемов

При наличии подходящей площади дачники обустраивают на участке искусственные водоемы. Для придания более естественного вида по воде можно пустить клумбу. Такой вариант смотрится шикарно, но стоит дорого.

Проще смастерить плавающую оригинальную клумбу своими руками — это дешевле и не как у всех:

Делаем плот из бутылок, дерева, горшков. Габариты могут быть любые, подходящие под конкретный водоем.

Бутылки, горшки или вырезанное в древесине углубление утяжеляем. Для этой цели подойдёт песок или гравий.

Обтягиваем конструкцию пленкой.

К бортам крепким пенопласт. Периметр заполняем небольшим слоем монтажной пены.

Засыпаем грунт и садим влаголюбивые лёгкие растения.

Любой участок, будь то небольшой огород или обширная плантация, может стать произведением искусства. Воспользовавшись интересными идеями от профессионалов и подключить фантазию, вооружившись инструментами для творчества.

При помощи материалов, которые есть на каждой даче или старых вещей получаются удивительные композиции своими руками. Для воплощения идей клумб подойдёт все. Любая старая вещь может превратиться в оригинальную клумбу не как у всех.