Самые популярные операции к летнему сезону

Практически каждая девушка ждет лета, чтобы снова покорить общественность. Но иногда зима бывает настолько ленивой, что вместо того, чтобы похудеть, вы, наоборот, прибавляете несколько килограмм. Как справиться с этой бедой? Кто-то скажет: купи абонемент в спортзал, кто-то — сядь на диету. Но иногда до пляжного сезона остаются считанные недели, а стройной и красивой хочется быть прямо сейчас. Вот тогда и приходит на помощь пластическая хирургия.

С каждым годом она становится все доступнее и безопаснее. Появляются новые методики, лазерные технологии и другие способы коррекции внешности.

Пластическая хирургия — хороший способ коррекции тела, но прежде чем решиться на хирургическое вмешательство, следует четко обозначить цели и выяснить особенности каждой операции.

Разобраться в том, какие пластические операции являются самыми популярными летом 2018 года, нам помог пластический хирург клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Тимур Хайдаров.

yandex_ad_1 Липосакция или борьба с лишним жиром

Термин «липосакция» знаком каждому, но не все понимают, в чем истинная суть пластической операции. Липосакция — не метод борьбы с ожирением, это всего лишь способ немного скорректировать фигуру.

В эстетической медицине липосакция давно стала прорывом и до сих пор входит в топ лучших операций вне зависимости от сезона. Показанием к липосакции является избыточная жировая ткань.

Нужно помнить, что мера важна во всем, и если вы хотите удалить большое количество жира, то вам с данной операцией не по пути. Чрезмерное увлечение откачкой жира может привести не только к кровопотере, но и к более серьезным осложнениям.

Рекомендуемой нормой считается удаление за один сеанс около 5 литров жира. Не думайте, что после липосакции вам не придется вести активный образ жизни и соблюдать режим питания. Наоборот, эти привычки помогут вам надолго сохранить эффект от проведенной операции.

Результат после операции обычно можно оценить через несколько месяцев. Если вы будете соблюдать все рекомендации пластического хирурга, то восстановительный период пройдет мягко и безболезненно.

Плоский живот или абдоминопластика

Основной задачей абдоминопластики является удаление лишних жировых отложений в зоне живота. Показаниями для данной операции являются не только дряблая кожа, но и послеродовые растяжки и послеоперационные рубцы.

Прежде чем решиться на операцию, необходимо выбрать хирурга с большим стажем работы. Для того чтобы убрать проблему птоза кожи, абдоминопластику нередко сочетают с липосакцией. Операция относится к сложным, делают ее под общим наркозом.

Важно понимать, что абдоминопластика, как и липосакция, не является методом снижения веса.

Красивые ягодицы

Далеко не все тенденции являются проходящими: например, заполучить красивые ягодицы мечтает любая девушка. Основным показанием к операции является птоз ягодичных тканей. Упругости ягодиц можно добиться двумя методами: глютеопластикой или липофилингом.

Каким методом воспользоваться, каждый пациент выбирает самостоятельно либо при помощи хирурга. На выбор в первую очередь влияет не только форма ягодиц, но и противопоказания и желания пациента.

Упругие ягодицы? Годится!

Глютеопластика дает видимый результат на долгие годы, импланты не поддаются смещению и не требуют замены. В случае если пациент недоволен результатом, имплант можно безболезненно извлечь — и ягодицы примут обычную форму.

В первые дни человек испытывает болезненность в области ягодиц, поэтому следует принимать таблетированные анальгетики, избегать сидячего положения и носить компрессионное белье.

Осложнения после глютеопластики могут быть связаны с неправильным подбором размера импланта, и чтобы такого не было, следует оперироваться только у проверенных специалистов с большим опытом работы. До нескольких месяцев нельзя посещать сауны и бани, а также заниматься спортом.

yandex_ad_2 Липофилинг

Это менее травматичная процедура, и процесс реабилитации проходит быстрее, однако следует понимать, что 40% введенного жира рассосутся и потребуются повторные манипуляции.

Первый месяц после липофилинга также следует избегать водных процедур, солнечных лучей и физических нагрузок. Вернуться к привычному образу жизни после липофилинга ягодиц можно уже через месяц, но стоит быть предельно осторожным.

Роскошная упругая грудь

Как вы думаете что является одним из главных показателей женственности и сексуальности? Правильно, красивая грудь.

Среди молодых девушек не теряет популярности операция по маммопластике. С каждым годом современные импланты становятся все высококачественнее. Очевидным плюсом является то, что установка эндопротеза не исключает способность к лактации.

Также популярной операцией является мастопексия. Данная операция имеет свойство восстанавливать эстетическую форму груди после родов. Однако такое хирургическое вмешательство через пару лет требует дополнительной коррекции.

Осложнения после проведения маммопластики бывают нечасто, но вот болевые ощущения могут держаться до нескольких недель.

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Тимур Хайдаров — пластический хирург клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic, ведущий эксперт по пластике груди и body-скульптурированию, автор большого количества статей в СМИ, постоянный спикер научных конгрессов, конференций и международных симпозиумов. В совершенстве владеет современной программой 3D-моделирования, которая позволяет с высокой степенью точности прогнозировать результаты запланированной операции.