Выращивание пекинской капусты в открытом грунте

Пекинская капуста отличается особенно нежным вкусом. Неудивительно, что многие огородники предпочитают выращивать именно эту овощную культуру, отмечая ее максимально возможную пользу.

Выращивание пекинской капусты в открытом грунте и правильный уход за ней предполагает обязательный учет многих важных нюансов, от которых напрямую зависит объем и качество получаемого урожая.

Особенности посадки пекинской капусты

Выращивание пекинской капусты во многом отличается от технологий посадки и ухода за белокочанной разновидностью овощной культуры. Основная особенность — это возможное стрелкование, которое происходит даже при длинном световом дне. В таком случае овощная культура не способна развиваться правильно, вследствие чего активизируется появление новых семян, и полноценные кочаны уже не получатся. По этой причине нужно сажать овощную культуру тогда, когда световой день будет короче.

yandex_ad_1 Пекинскую капусту лучше всего выращивать с середины весны, если планируется ее употребление в свежем виде.

Выращивание с середины лета целесообразно при необходимости длительного хранения урожая. При этом следует учитывать, как быстро выбранный сорт становится спелым. Кочаны ранних сортов пекинской капусты могут появиться через 1,5 месяца после посадочных мероприятий, среднеспелых — через 2 месяца, поздних — через 70 дней.

Как правильно сажать пекинскую капусту

Выращивание пекинской капусты в открытом грунте и полноценный уход — это два вопроса, которые заслуживают подробных ответов для гарантированного получения желаемого урожая.

Выращивание овощной культуры всегда начинается с высадки сеянцев в открытый грунт. Посадку желательно проводить на стадии развития у сеянцев 5-6 полноценных листьев, причем это обычно происходит после 3 недель появления всходов. Примерно за полторы недели до высадки сеянцы закаляют и в дальнейшем меняют режим полива для предотвращения слишком активного роста рассады.

Только в день посадки можно полить пекинскую капусту после 3-4-дневного перерыва. Важно убедиться в том, что соблюдены основные условия посадки: риск ночных заморозков практически отсутствует и капуста получила оптимальный объем воды при посадочных мероприятиях.

Очень важно правильно выбрать участок для выращивания пекинской капусты в открытом грунте, ведь уход в дальнейшем должен только повысить начальные шансы на получение хорошего урожая.

Пекинская капуста очень любит свет, поэтому целесообразно выбирать для ее посадки открытые солнечные участки. К тому же не следует спешить с посадочными мероприятиями, ведь овощная культура очень уязвима перед заморозками.

Желательно выбрать участок с рыхлой почвой, кислотность которой будет нейтральной (6-7). При этом желательно учитывать показатели плодородности. Рекомендуется выбирать участок с умеренно влажной и дренированной почвой. Идеальный вариант — это суглинок.

yandex_ad_2 Лучше всего высаживать пекинскую капусту на участки, где выращивали овощи других культур. От этого во многом зависит состояние грунта, потенциальное наличие или отсутствие паразитов, риски заражения опасными болезнями для растения, которое должно развиваться по определенной схеме. Соблюдение посевного оборота предотвращает лишние риски заражения пекинской капусты.

Перед посадкой пекинской капусты проводят работу с землей, при необходимости добавляя питательные ингредиенты с учетом структуры, плодородности грунта. Затем садят капусту в глубокие лунки на широком расстоянии для полноценного развития посаженных овощей.

Правильное проведение посадочных работ создает оптимальную основу для дальнейшего развития пекинской капусты.

Особенности ухода за пекинской капустой

Выращивание пекинской капусты в открытом грунте предполагает обязательный учет правил ухода за овощной культурой. В действительности уход основан на учете несложных правил, которые доступны даже начинающим огородникам.

В первое время после посадки рекомендуется укрывать капустную рассаду нетканым материалом. Это гарантирует защиту молодых растений от температурных колебаний и возможных ночных заморозков, прямых солнечных лучей. При активном росте пекинскую капуту не желательно выращивать в тени и полутени.

Полив должен быть регулярным. Полив проводят не больше двух раз в неделю, ориентируясь на период развития капусты и погодные условия.

Обычно достаточно одного полива растения. Нельзя допускать пересыхания почвы и появления земляной корки. В период обильных дождей очень важно следить за состоянием овощной культуры для гарантированной защиты корневой системы от потенциального загнивания.

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Мульчирование грунта проводят в обязательном порядке. Такая процедура призвана сохранить оптимальную влагу в грунте и способствовать устранению сорняков.

Регулярное внесение удобрений очень важно. Вносить удобрения необходимо практически сразу, примерно через 10-14 дней после посадки. При этом нужно запланировать 2-3 подкормки за весь цикл развития растения.

Борьба с вредителями очень важна. Пекинская капуста устойчива перед болезнями, но уязвима перед вредителями. Особенно опасными признаны слизни и крестоцветные блошки. На первых этапах развития овощной культуры допускается применение мощных химических препаратов, но в дальнейшем их нельзя использовать.

Химические препараты категорически противопоказаны, если сбор урожая запланирован меньше чем через месяц.

Эффективными также могут быть народные средства: зола, соль, горчица и красный перец. Конечно, для защиты овощной культуры от паразитов очень важно своевременно проводить посадку и в дальнейшем обеспечить правильный уход.

Со сбором урожая нельзя спешить. Выращивание пекинской капусты в открытом грунте возможно до начала — середины октября при правильном уходе. Взрослое растение успешно переносит небольшую отрицательную температуру, поэтому сбор урожая можно ненадолго отложить для получения вкусных и больших плодов капусты.