«Все бабы — завистницы»: кто виноват?

Принято считать, что есть зависть «хорошая», «белая», и плохая — «черная». Первая, по легенде, содержит в себе соревновательные элементы, стимулирует на подвиги и свершения, чтобы быть «не хуже Васьки из соседнего подъезда», вторая служит основанием чувствовать себя вечной жертвой и обвинять в своих провалах других. Так ли это, и может ли зависть быть полезной?

«Если сосед — олигарх»

Зависть — признак наличия какой-то внутренней психологической проблемы или комплекса, обостряющихся при виде чужих достижений, поясняет психотерапевт, коуч Александр Полищук . «Здоровой зависть не бывает, она всегда несет в себе момент ущербности, чувство неполноценности, обделенности», — говорит эксперт.

Человек самореализованный, даже понимая, что кто-то успешнее его самого (например, в той же сфере деятельности), в зависть не скатится: скорее, он будет черпать в конкуренте вдохновение и стимул. Причем важно уметь мириться с противоречивыми мыслями на сей счет, оценивая ситуацию непредвзято, с разных сторон, но обычно люди убегают от противоречий, когнитивного диссонанса, внутреннего конфликта, упрощая все до черно-белых тонов.

Упрощение выглядит так: «если кто-то заработал миллиард — то он вор». В других случаях, не связанных с завистью, схема идентична: «если друг не поддержал меня — то он враг», «если девушка опоздала на свидание, она меня не уважает», и тп. Если близкий совершил правонарушение, человек пытается или оправдать проступок, или осудить друга, прекратив общение. Т.е. оценивать событие с разных ракурсов люди не привыкли, но объяснений и контекстов может быть множество, важно уметь находить их больше двух.

«Наш мозг пытается экономить энергию, принимая одно из двух взаимоисключающих решений — или черное, или белое. На этом базируются многие манипуляции, когда человеку говорят: «если ты мой друг — выбирай, или со мной, или без меня», «или делаешь, как я хочу, или расходимся». И люди, не видя всего спектра, привыкают жить черно-белой жизнью. Но правильное понимание достигается тренировками, как в спорте. На любую ситуацию, приятную или неприятную, человек должен находить от трех и более интерпретаций, не принимая скоропалительных выводов и не настраивая себя только лишь на негатив», — говорит врач.

Собственно, этот же инструмент могут использовать и завистники: они видят лишь один аспект события, которому завидуют, но не видят всего контекста, прочих обстоятельств жизни объекта зависти, его проблем и «цены успеха». Если уйти от стереотипной реакции, может оказаться, что завидовать-то, собственно, особо нечему.

«Жизнь показывает, что человек, успешный в одной сфере, часто достигает этого успеха за счет другой сферы, где у него могут быть огромные проблемы. И надо задаться вопросом: а хотим ли мы оказаться на его месте, но в комплекте со всеми его проблемами? Люди же обычно хотят поменяться с кем-то местами только в части успеха, не видя контекста», — поясняет эксперт.

Так что первая ошибка завистников — упрощать ситуацию, забывая о том, что абсолютно успешных или неуспешных людей не бывает.

Причем напрямую на интенсивность зависти влияет и степень близости к объекту. Люди редко завидуют кому-то совсем постороннему, незнакомому, чужому, но вот соседи, друзья, коллеги (т.е. те, кто находится в «зоне досягаемости») становятся предметом зависти довольно часто. «Предметом зависти всегда является некто, кто так или иначе воспринимается как „свой“. Например, если человек никак не связан со сферой шоу-бизнеса, это для него непонятная атмосфера, чужая планета, он вряд ли будет завидовать каким-то „звездам“. Но вполне может завидовать тем, у кого схожая профессия, интересы. Чужой успех, как зеркало, отразит собственные непроработанные проблемы завистника, его старые комплексы на тему „не смог“, „боюсь“, „не достоин“ и тп. Все эти комплексы могут мирно спать внутри до какого-то момента, пока не появится провоцирующий фактор, и тогда включается такой защитный механизм, как обесценивание», — говорит врач.

Обесценивание не стоит путать с вышеупомянутым механизмом оценки лица или события с разных ракурсов, с учетом всего контекста. В последнем случае человек спокойно, без лишних эмоций принимает в расчет совокупность всех фактов, в первом — занимается агрессивной самозащитой, приправленной домыслами, чтобы не сильно страдать от зависти. Вроде того, что сосед Колька, может, и олигарх, но он точно вор, и скоро за ним придут, потом посадят, и он сгниет в нищете в тюрьме. При этом завистник редко ищет причину проблемы в себе, предпочитая обвинять окружающих — т.е. «пеняет на зеркало».

Корень зла Но откуда же изначально берутся комплексы неполноценности и недооцененности, толкающие к зависти?

Не первопричина, но серьезный фактор — популярная в наши дни виртуальная «ярмарка тщеславия», активно располагающая к сравнениям не в свою пользу. Но стоит помнить о том, что существенная часть интернет-историй успеха — это фейки, гораздо более опасные для их создателей, а не для зрителей. От «перепада высот» — несоответствия того, как человек позиционирует и преподносит себя в соцсетях, и того, что происходит с ним на самом деле, его внутренний конфликт и дискомфорт лишь усиливается. Впрочем, те, кто принимает эти истории за чистую монету, тоже страдают — ровно до тех пор, пока не выяснится, что какая-нибудь популярная блогерша живет вовсе не на островах с олигархом, а в коммуналке с тараканами.

Работа мечты

Семь шагов к успеху

Зависть возникает еще и потому, что человек хотел бы повторить чужой успех, но боится ошибиться, провалиться, столкнуться со своей несостоятельностью лицом к лицу, увидеть доказательства того, что на самом деле он не способен (не достоин) получить желаемое. Поэтому завистник предпочитает законсервироваться в своем состоянии и завидовать дальше, лишь бы ничего не делать и избежать провала, т.е. чувства беспомощности. В этом смысле зависть срабатывает как защитный механизм. Опять же, если человек на какое-то время вдохновится чужим примером и попытается повторить чужой подвиг — ничего плохого в этом нет, но лучше все-таки ориентироваться на собственные, а не на чужие цели, не на доказательства и сравнения себя с кем-то другим.

Но основные причины зависти — как и многих прочих явлений того же порядка — следует искать в детстве и в родительских сравнениях ребенка с третьими лицами, уверен Александр Полищук. Из-за того, что ребенка постоянно сравнивают со сверстниками, у него закрепляется страх, что он может оказаться хуже других. Привычка сравнивать себя с кем-то закономерно перетекает и во взрослую жизнь. Немаловажна и наследственная импульсивность реакций на стимулы, на чужие успехи.

Вносит свою лепту и социальное неравенство, понимание, что все блага мира сконцентрированы у незначительного процента населения, в то время как прочие живут если не в нищете, то, мягко говоря, вдалеке от высоких стандартов. Социальное неравенство только подстегивает градус сравнения себя с другими, считает Полищук.

«Нищее детство» — из той же оперы. Если у всех одноклассников есть модные гаджеты, а у кого-то — нет, он вполне может чувствовать себя лузером, изгоем, аутсайдером, которому «недодали». Здесь вступает в силу так называемый инстинкт иерархии, нахождения себя в группе. Но, тем не менее, такие выводы у ребенка начинаются позже — в основе же всегда лежит родительская реакция на мир. У родителей-завистников часто вырастают такие же дети. И вообще, на 60% проблема зависти берется из детства и воспитания, считает собеседник «МИР 24».

Кстати, немаловажно и то, как реагируют на детскую зависть родители: если они обесценивают переживания ребенка, намекая, что «завидовать тут нечему», проблему тем самым они не решают. Ребенок привыкает к тому, что его чувства — это плохо, и от этого внутренний конфликт лишь усиливается: ребенок не только страдает от отсутствия того, что есть у других, но еще и испытывает вину за эти эмоции. Самое важное в работе со своими чувствами — проговорить их и понять, отмечает эксперт. Нужно донести до ребенка, что он имеет право на эти эмоции, а дальше уже решать, как выйти из ситуации, что предпринять в практическим смысле, как удовлетворить возникшую потребность. Таким образом, умение не «зависать» в зависти и жалости к себе, а трансформировать эти эмоции в чистую энергию, направленную на целедостижение, тоже прививается с детства. Кратко это можно сформулировать так: «я знаю, чего я хочу, и я к этому иду».

Страх и ненависть

На собеседованиях

Ну и, наконец, родителям важно давать понять ребенку, что они принимают и любят его таким, какой он есть (при этом могут осуждаться какие-то объективно ошибочные действия ребенка). То есть отпрыску не внушается мысль, что он пуп земли, король мира и абсолютная ценность для всех окружающих (это дает противоположный эффект), но доводится, что конкретная авторитетная группа — его родители — считают его таковым для себя лично. Подобные «витамины любви» тоже являются неплохой прививкой от зависти, считает эксперт. Кто бы как ни оценивал такого ребенка в дальнейшем, у него уже будет выработан определенный запас прочности, в виде положительного подкрепления самого факта его существования.

Так в ребенка закладывается самоценность, не привязанная к каким-то сравнениям. «Эту самоценность человек должен максимально впитать в детстве — что он ценен самим фактом своего рождения. Такие люди никогда не будут страдать завистью, заниженной или завышенной самооценкой», — отмечает психотерапевт.

Женская дружба

Кстати, особенно наглядно «вирус зависти» проявляется в женской дружбе. У мужчин подобное тоже встречается, но именно «бабьи драки в грязи» славятся особой жестокостью и бескомпромиссностью.

Вообще обычно люди извлекают из дружбы какую-то взаимную пользу, удовлетворяют потребность в коммуникации, безопасности, стабильности, общение помогает ориентироваться в жизни, но и эти отношения могут превратиться в «двойную игру». Одна из подруг, как правило, бывает в чем-то успешнее, красивее и так далее — и это достаточное основание для сравнения себя с ней другой подруги, проявления у последней комплексов неполноценности и зависти. В таких случаях женщины вроде бы и дружат, но одна за глаза поливает вторую грязью и всегда рада подложить ей «свинью».

Такая псевдо-подружайка даже в единственном числе может быть куда опаснее тысяч сетевых «фейко-френдов», с трудом помнящих о наличии «друга» в природе, но имитирующих своим количеством его статус и востребованность. Последние, при всей своей бесполезности, как правило, совершенно безвредны, а вот завистливая подруга — это волк в овечьей шкуре.

Причем большинство женских «разборок», как несложно догадаться, крутятся вокруг мужика. «Если одна из подруг имеет какой-то комплекс неполноценности, конечно, она будет восприимчива к успехам второй. Зависть в женских отношениях растет оттуда, и ее предметом в 90% случаев становятся мужчины. Если обе подруги свободны, и одна начинает с кем-то встречаться, вторая часто решает попробовать свои силы на том же направлении, именно с тем же мужчиной, попытается за него побороться. Это инстинкт размножения, сохранения вида. К внутренней невротической проблеме в виде зависти добавляется потребность в размножении, и женщина максимально настраивается на соревнование. Коварство и изобретательность женщин в этих процессах общеизвестны, а женские „войны“ считаются более жестокими, чем мужские», — говорит эксперт.

Конечно, бывают исключения, когда женщины выбирают дружбу, а не драку за мужика — но лишь в том случае, если обе осознают ценность дружбы и умеют обговаривать какие-то спорные моменты без манипуляций. Или когда подруги настолько независтливы от природы (что, впрочем, случается крайне редко), что чужое счастье им в радость, а не в напряг. Но чаще, увы, жизнь демонстрирует обратные примеры, поскольку зависть впитывается девочками с детства. Девочка сама сравнивает себя с другими, с ними же ее сравнивают родители и ровесники, в итоге, большинство женщин вырастают завистницами. Так что, чаще всего, женская дружба заканчивается на мужике «по законам природы», поскольку мужчина перевешивает чашу весов. «Женщина хочет откусить свой кусок женского счастья, поэтому грызня на этой почве с подругами, в большинстве случаев неизбежна», — поясняет эксперт. Зависть к внешности, имиджу подруги проистекает отсюда же, поскольку все это — инструменты повышения своего рейтинга у противоположного пола.

Предметом зависти может стать не только мужик, но и профессиональный успех подруги — в этом случае комплекс неполноценности подключается к вопросам иерархии и статуса. Иными словами, предметом зависти в отношениях женщин может стать абсолютно все, что угодно — и это факт, с которым нужно смириться.

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