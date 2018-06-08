А кто отец? 

Скандалы с грязным бельем — норма современного пиара. На этом фоне звезды, которые предпочитают утаивать горячие факты личной жизни, выглядят особо интересно. В этом мини-рейтинге отметим тех известных персон, которые долгое время скрывали имена отцов своих детей.
№ 4. Ева Польна
Певице, ставшей популярной в 2000-е, долгое время удавалось скрывать свою личную жизнь. Пока пресса муссировала ее возможную нетрадиционную сексуальную ориентацию, она родила дочь.
Установить отцовство журналистам не удалось. Ева молчала как партизан.
История так и осталась бы темным пятном, если бы отец ребенка сам себя не рассекретил. Им оказался Денис Клявер. Решение певца было неожиданным для Евы, тем более, что первые пять лет, он дочь не признавал вовсе.
Сейчас Денис охотно делится моментами общения с ребенком в своем инстаграме.
№ 3. Татьяна Навка
В 2014 году известная спортсменка родила дочь Надежду. Кто стал ее отцом, Татьяна скрывала до последнего.
В прессе ходили слухи о ее романе с высокопоставленным чиновником, но Навка ловко уходила даже от прямых вопросов журналистов.
Все точки были расставлены позже, когда пара Татьяны Навки и Дмитрия Пескова появилась на столичном катке. Выяснилось, что роман их длится уже два года. Вскоре молодые родители узаконили свои отношения.
№ 2. Анна Седокова
Трижды маме Анне Седоковой также долго удавалось водить прессу и поклонников за нос. Все видели ее беременность, и даже фото с новорожденным сыном. Но об отце Анна упорно молчала.
Интриги певицы довели фанатов до подозрений на связь артистки с юным Анатолием Цоем.
Настырным журналистам все же удалось установить правду. В качестве второго родителя Гектора они выдвинули кандидатуру Артема Комарова, сына российского олигарха. Позже подозрения подтвердила и Анна. Правда, подробности их знакомства, развития отношений и расставания так и остались для всех тайной за семью печатями.
№ 1. Светлана Лобода
Недавно ставшая мамой во второй раз, певица также не раскрывает тайну отцовства. Пока журналисты занесли в список Тилля Линдеманна. Но оба артиста слухи не подтверждали и не опровергали.
По сообщениям из близкого окружения Светланы, с отцом ее второй дочери мама певицы не знакома.