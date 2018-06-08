А кто отец?

Скандалы с грязным бельем — норма современного пиара. На этом фоне звезды, которые предпочитают утаивать горячие факты личной жизни, выглядят особо интересно. В этом мини-рейтинге отметим тех известных персон, которые долгое время скрывали имена отцов своих детей.

Певице, ставшей популярной в 2000-е, долгое время удавалось скрывать свою личную жизнь. Пока пресса муссировала ее возможную нетрадиционную сексуальную ориентацию, она родила дочь.

Установить отцовство журналистам не удалось. Ева молчала как партизан.

История так и осталась бы темным пятном, если бы отец ребенка сам себя не рассекретил. Им оказался Денис Клявер . Решение певца было неожиданным для Евы, тем более, что первые пять лет, он дочь не признавал вовсе.

Сейчас Денис охотно делится моментами общения с ребенком в своем инстаграме.

В 2014 году известная спортсменка родила дочь Надежду. Кто стал ее отцом, Татьяна скрывала до последнего.

В прессе ходили слухи о ее романе с высокопоставленным чиновником, но Навка ловко уходила даже от прямых вопросов журналистов.

Все точки были расставлены позже, когда пара Татьяны Навки и Дмитрия Пескова появилась на столичном катке. Выяснилось, что роман их длится уже два года. Вскоре молодые родители узаконили свои отношения.

Трижды маме Анне Седоковой также долго удавалось водить прессу и поклонников за нос. Все видели ее беременность, и даже фото с новорожденным сыном. Но об отце Анна упорно молчала.

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Настырным журналистам все же удалось установить правду. В качестве второго родителя Гектора они выдвинули кандидатуру Артема Комарова , сына российского олигарха. Позже подозрения подтвердила и Анна. Правда, подробности их знакомства, развития отношений и расставания так и остались для всех тайной за семью печатями.

Недавно ставшая мамой во второй раз, певица также не раскрывает тайну отцовства. Пока журналисты занесли в список Тилля Линдеманна. Но оба артиста слухи не подтверждали и не опровергали.

По сообщениям из близкого окружения Светланы, с отцом ее второй дочери мама певицы не знакома.