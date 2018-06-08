Отвечаем Путину: почему коровье мясо называется «говядина

Забавную «этимологическую заминку» во время прямой линии разобрали филологи.

А почему коровье мясо называется говядиной? Этим вопросом задались все, кто смотрел прямую линию с Владимиром Путином.

Владимир Владимирович, с улыбкой озвучивший этот «эксклюзивный» вопрос одного их граждан страны, так и не нашелся, что ответить… Даже воспользовался «помощью друга» — вице-премьера Алексея Гордеева . Но дальше смеха дело не пошло!

Зато ответ на этот вопрос знают филологи.

И оказалось то, что в старом церковно-славянском языке словом «говядо» обозначали крупную рогатую скотину — быков, волов…И отсюда «говядина», «говяжий», — обозначали мясо, взятое от быка. Ведь наши далекие предки на мясо забивали именно быков, а коровы в хозяйстве «работали» только как источник молока.

Что ж, можно лишь посочувствовать современным буренкам, которые попадают под раздачу наравне с быками… Но вот название мяса от этого не изменится. По крайней мере, в ближайшем будущем.

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