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Отвечаем Путину: почему коровье мясо называется «говядина
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Отвечаем Путину: почему коровье мясо называется «говядина 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Забавную «этимологическую заминку» во время прямой линии разобрали филологи.
А почему коровье мясо называется говядиной? Этим вопросом задались все, кто смотрел прямую линию с Владимиром Путином.
Владимир Владимирович, с улыбкой озвучивший этот «эксклюзивный» вопрос одного их граждан страны, так и не нашелся, что ответить… Даже воспользовался «помощью друга» — вице-премьера Алексея Гордеева. Но дальше смеха дело не пошло!
Зато ответ на этот вопрос знают филологи.
И оказалось то, что в старом церковно-славянском языке словом «говядо» обозначали крупную рогатую скотину — быков, волов…И отсюда «говядина», «говяжий», — обозначали мясо, взятое от быка. Ведь наши далекие предки на мясо забивали именно быков, а коровы в хозяйстве «работали» только как источник молока.
Что ж, можно лишь посочувствовать современным буренкам, которые попадают под раздачу наравне с быками… Но вот название мяса от этого не изменится. По крайней мере, в ближайшем будущем.
Принять участие в опросе «А вы знали, почему коровье мясо называют говяжьим?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  30 полезных вещей с AliExpress, которые стоят меньше 100 рублей
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