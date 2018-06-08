Вскрыта главная махинация «Золушки» на школьных обедах

Свердловская прокуратура завершила проверку, начатую совместно с ФСБ УФАС и региональным Минфином . Объектом было ЕМУП «Золушка» — школьно-базовая столовая, обеспечивающая питанием школы Ленинского района Екатеринбурга и ряда других учебных заведений. Масштабное расследование, длившееся около двух месяцев, выявило ряд нарушений, которые могут вылиться в уголовное дело — материалы отправлены в следственный комитет , сообщили «АиФ-Урал» пресс-службе прокуратуры

Во время проверки вскрыты основная махинация, которая производилась во время закупок продуктов через систему торгов. В частности выяснилось, что в документах было указаны требования в покупке охлажденной курятины, а вместо нее закупалась мороженая, являющаяся ниже по качеству и цене. Похожие трюки проворачивались при закупке сливочного масла, рыбы, говядины. «В ряде случаев изменены объемы и сорта поставляемой продукции, завышена стоимость за единицу товара (от 4 до 290%)», — говорится в официальном сообщении прокуратуры. Там же отмечено, что продукты поставляли без документов, а ревизорам было невозможно оценить выполнение поставщиком обязательств по муниципальному контракту.

На фоне обнаруженных нарушений, финансовый ущерб которых должны оценить в СКР, выглядят мелочью, например, оплата приготовления пищи и накрывание столов в школах в каникулярное время.

Ранее «АиФ-Урал» писал о том, что Роспотребнадзор совместно с прокуратурой проводил проверку санитарного состояния пищеблоков, где обнаружились просроченные продукты, овощи с гнилью, посуда со сколами, растрескавшиеся разделочные доски нарушения технологии мытья инвентаря, посуды и помещений. Кроме того, тогда же выявлялись и признаки махинаций с продуктами. Замеры веса готовых блюд показали несоответствия их весу, указанному в меню-раскладке. Так, средняя масса куриного филе с сыром составила 63,5 граммов при заявленном в меню — 80 граммов, школьникам не докладывали треть от порции гречи, а ватрушки со сметаной весили меньше заявленных 100 граммов.

«В действиях руководства ЕМУП ШБС «Золушка» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление служебным положением»), прокуратура района в следственные органы направила материалы в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки. В целях устранения выявленных нарушений в адрес сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба внесено представление. Документ находится на рассмотрении», — говорится в заявлении прокуратуры. Кроме того семеро заведующих производством (шеф-поваров) ЕМУП ШБС «Золушка», оштрафованы Роспотребнадзором за антисанитарию на общую сумму 65 тысяч рублей.