Почему собакам нельзя сладкое? 

Многие владельцы очеловечивают своего питомца, проецируя на него собственный образ жизни или гастрономические привычки. Однако организм собаки кардинально отличается от организма человека, поэтому то, что нам кажется приятным и вкусным, для животного может быть вредным. В первую очередь это касается сладостей.
Множество причин
Сладкое категорически противопоказано собакам по многим причинам — от диетических до воспитательных.
Во-первых, такие продукты являются питательной средой для развития микроорганизмов в ротовой полости. Для собаки это серьезный фактор риска, ведь эмаль ее зубов в 5 раз тоньше, чем у человека. А рост микрофлоры во рту у питомца способен привести к появлению пародонтита и прочих стоматологических заболеваний.
Во-вторых, сладости имеют высокую калорийность, и животное, получая их регулярно, обычно набирает лишний вес. Известно, что склонность к ожирению особенно велика у собак мелких пород и престарелых животных, но от сладкого следует ограждать всех питомцев вне зависимости от породы или возраста.
В-третьих, часто давая животному сладости, владелец развивает у него склонность к попрошайничеству, а это одна из самых распространенных проблем воспитания, которая доставляет множество неудобств хозяину собаки. Отучить животное от нежелательной привычки значительно труднее, чем не допустить ее развития в самом начале.
Правильные угощения
Некоторые сладкие угощения несут в себе прямую угрозу здоровью и жизни животного.
К примеру, шоколад может спровоцировать у собаки нарушение сердечного ритма, чрезмерную жажду и мочеиспускание, судороги — вплоть до самого трагичного исхода.
Но что делать, если владельцу хочется побаловать питомца? Для этого существуют гораздо более подходящие продукты, чем сладкое с домашнего стола. Специалисты рекомендуют давать собаке особые лакомства. В качестве примера можно привести мясные косички Pedigree Rodeo, печенье Pedigree Markies, угощения от TiTBiT, Organix, B&B Allegro, Dr. Alder, «Зоогурман» и прочих брендов.
Отдельного внимания заслуживают угощения для собак, которые не только радуют животное, но и служат хорошей профилактикой заболеваний полости рта. Это, в частности, палочки Pedigree DentaStix, которые очищают зубы и предотвращают образование налета на них, а также массируют десны.
Как видно, порадовать собаку очень просто. И человеческая пища в любом виде для этого совсем не нужна.
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Фотографии: Коллекция/ iStock
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