Игроман сжег собственный дом вместе с женой из-за ее отказа выплачивать долги супруга

40-летняя Стелла Сырбу была долгие годы счастлива в браке с 38-летним Виталием Унгуреану, но два года назад в паре начались проблемы. Как рассказал знакомый супругов, у Виталия возникли проблемы с деньгами — он увлекся спортивными ставками и стал все чаще проигрывать крупные суммы денег.

«Два года назад начались проблемы. Виталий неожиданно пропал. Накануне он взял у клиента предоплату за работу, около 600 тысяч рублей, и с концами. Он пообещал, что такого больше не повторится. И Виталий около года действительно держал себя в руках. Они жили, как раньше. И вдруг опять пропал. Снова собрал с объектов деньги якобы на аванс и материалы, и растворился. Стеллу начинали теребить клиенты, все договора-то подписывала она. Ей приходилось выкручиваться, занимая деньги у знакомых. Виталий в итоге вернулся, но потом он снова исчез с деньгами», — рассказывает знакомый семьи.

Стелла мечтала иметь нормальную семью и первое время прощала мужа, пыталась ему помочь. В начале мая терпение Стеллы лопнуло — муж фактически украл почти полтора миллиона рублей. Огромный долг повис на женщине. Друзья даже предлагали ей посадить Виталия, но Стелла не могла так поступить с супругом и хотела, чтобы он просто исчез из ее жизни.