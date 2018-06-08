Почему большинстве советских квартир туалет расположен не правильно

Первый градостроительный устав на Руси был введён в XI веке при Ярославе Мудром . В «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона город рассматривался не только как место работы и отдыха, но и как красивая и священная территория, поднимающая жителей над обыденностью. Основой для устава послужила «Кормчая книга», определяющая принципы строительства в Византийской империи. Там запрещалось, например, возводить дома слишком близко друг к другу: как для защиты от пожаров, так и чтобы не причинять неудобств соседям. Рекомендовалось улицы прокладывать не прямо, а с приятными для глаза изгибами в соответствии с природным рельефом местности, и здания ставить не в одну линию, а сохранять вокруг них пространство, чтобы из каждого дома был хороший обзор, красивый вид на природные объекты.

По таким же правилам сооружались и древнерусские города. Например, уборную — нужник, полагалось устанавливать отдельно в дальнем конце двора. В больших и богатых домах туалет мог находиться в пределах основного здания, но только в дальнем укромном уголке. В комнатах использовались ночные горшки. В отличие от Европы в Византии и на Руси под угрозой суда запрещалось выливать их содержимое из окон на улицу. Уборная всегда располагалась в доступном месте, но подальше от проходных участков, не на виду у всех и каждого.

Санкт-Петербург возводился уже по другой модели, разработанной Петром I на основе принципов западной архитектуры. А в 1737 году был издан специальный строительный кодекс «Должность архитектурной экспедиции», где были закреплены новые правила строительства в соответствии с требованиями эпохи. Туалеты в старых многоэтажных домах Петербурга располагались традиционно: в дальнем углу квартиры, поближе к лестнице чёрного хода.

Принципы строительства советской эпохи

При Сталине велась активная массовая застройка. В домах этого периода планировка мало отличалась от дореволюционной, и уборная в них размещалась в самой неприметной части квартиры, удалённой от входной двери и жилых комнат, по соседству с ванной и кухней.

Советские Строительные нормы и правила (СНиП) были впервые созданы и задокументированы только в 1955 году. Согласно этим правилам, устанавливались минимально допустимые размеры отдельного туалетного помещения. Архитекторы при проектировании большинства домов придерживались именно этих минимальных размеров: глубина — 1,2 метра, ширина — 0,8 метра; так что умывальник туда уже встроить было нельзя. Требуемая высота потолка — 2,5 метра, высота прилегающего помещения должна была составлять не менее 2,1 метра, но в этой зоне жильцы малогабаритных квартир устраивали антресоли, которые не позволяли выдержать данный норматив. Во многих квартирах в целях экономии пространства и стройматериалов санузел стали делать совмещённым.

Были определены расположение сантехнических устройств и дистанция между ними. По СНиП, дверь из туалета должна была выходить не на кухню и не в жилую часть квартиры, так как сантехнические помещения отнесли к так называемой «мокрой зоне», которая предполагала дополнительную гидроизоляцию.

Гидроизоляция осуществлялась ещё на этапе строительства дома посредством битумной обмазки. Сначала поверхность грунтовалась при помощи разжиженного (например, бензином) холодного битума. На следующем этапе битум нагревали в битумоварке до 160 градусов и в несколько слоёв покрывали им пол и нижнюю часть стен, уделяя особенное внимание углам и стыкам. В двери «мокрой зоны» также сооружали приподнятый порожек, который давал дополнительную защиту от воды в случае протечки. Эта замечательная технология, однако, упускала из виду удобство планировки и, соответственно, комфортность проживания в доме.

СНиП менялись и дополнялись, но их основной целью по-прежнему было не повышение комфортабельности, а удешевление проекта. Выпускалось множество дополнений, методичек, рекомендаций, которые создавали вокруг строящихся объектов бумажную суету, но игнорировали психологические принципы расположения сантехнических помещений. Вход в туалет оказывался или в шаге от входной двери, или же в проходе. Туалет находился на пути жильцов квартиры, куда бы они ни направлялись, в результате чего посетитель не мог полностью уединиться и чувствовал дискомфорт.

Этическая сторона вопроса

Люди относятся к пребыванию в уборной как к интимному действию. Такие народы, как японцы и немцы, в этом плане ведут себя более непринуждённо, но представители большинства народов, в том числе русские, нуждаются не только в уединении, но и чтобы их поход в уборную был максимально незаметным. Например, в своей квартире мы иногда принимаем гостей, которые могут находиться между собой в деловых отношениях, требующих поведенческой дистанции и не предусматривающих информированность окружающих о такой тонкости, как отлучка по нужде. Для психологического комфорта дверь в туалет не должна быть в точке всеобщего обозрения, например, из гостиной. Совершенно излишне всему обществу отмечать: кто из гостей, сколько раз и как долго был в туалете. Это все создает неловкость среди малознакомых людей.

И еще, если вход в санузел расположен возле входной двери, то в данном месте будет возникать нежелательное пересечение жильцов в домашней одежде с приходящими и уходящими в уличной одежде, что ко всему прочему негигиенично.

Туалет по Фэн-шуй Удивительно, но в ряде рекомендаций даосская система Фэн-шуй согласуется с русской традицией. По представлениям китайцев, проточная вода создаёт канал оттока энергии из дома, поэтому необходимо размещать сантехнические помещения в удалении от центра жилища. Туалет не должен привлекать к себе лишнее внимание, иначе он будет забирать позитивные энергетические потоки. В связи с этим нельзя, чтобы уборная находилась на проходе. То же самое касается размещения сантехнических помещений рядом или напротив входа в квартиру, поскольку благоприятная энергия жилища таким образом беспрепятственно его покидает.

По Фэн-шуй, туалет должен быть изолирован от ванной хотя бы перегородкой.

Даосские мудрецы подсказывают способ, как сгладить негативное влияние туалетного помещения: нужно замаскировать дверь, обклеив её такими же обоями, как и стены, или же можно завесить вход в уборную шторами. С точки зрения психологии такая зрительная изоляция действительно даст дополнительное чувство защищённости и уединения.