Обработка рукавов в мужской сорочке по итальянской технологии: планка разреза рукава

Изящество в итальянском искусстве, архитектуре, кухне и даже стиле жизни нашло отражение и в одежде. Особый крой, оригинальные приемы обработки позволяют создавать не только удобную и практичную, но и элегантную одежду.

Итальянские костюмы, как правило, сшиты точно по фигуре. Брюки заужены, не собираются горизонтальными складками у ботинок. Рукав пиджака позволяет видеть манжету сорочки (а также запонки и часы). Плечи пиджака подчеркивают осанку. Они могут быть покатыми в неаполитанском стиле, с мягкими складками по окату рукава, или четкими и строгими в римском стиле. Это всегда щегольской образ с ноткой небрежного шика.

Сорочка под такой костюм должна иметь полуприлегающий силуэт, с высокой проймой, которая дает максимальную свободу движениям рук. Часто для более удобной посадки плечо сорочки укорачивают, а высоту и ширину оката рукава увеличивают. По окату рукава получается посадка, которую закладывают в мелкие складочки. Такой прием позволяет приблизить крой к анатомическому и уменьшить величину прибавок на свободу облегания.

В первой части данного мастер-класса мы рассмотрим обработку планки разреза рукава и подготовку рукавов к втачиванию, а во второй — неаполитанские манжеты и распошивание пройм вручную.

За основу можно взять одну из выкроек рубашек приталенного силуэта из каталога Burda Осень-Зима 2015/2016:

Шаг 1 Выкроить детали рукавов с припусками по низу 1,0 см, по окату рукава 1,5 см, по переднему срезу рукава 1,5 см, по заднему срезу рукава 0,7 см.

Важно:

В случае если долевая нить на деталях кокеток из ткани с рисунком (клеткой или полоской) проходит вдоль, то рисунок должен четко совпадать в месте втачивания рукава. Для достижения наилучшего результата ориентируйтесь на метки плечевого шва на деталях кокетках и вершины оката на деталях рукавов.

Если ткань имеет несимметричный рисунок, то рукава необходимо выкраивать в разворот ткани.

Обработка планки застежки рукава

Шаг 2 Сделать вертикальный разрез на деталях рукавов длиной 13-16 см (место разреза указано на выкройке).

Выкроить бейки и детали планок для обработки разреза рукавов. Бейка может быть выкроена по косой (под углом 45’ к нити основы) или по долевой. Ширина бейки 3,5-4,0 см, а длина равна длине разреза плюс 0,5 см. Планки выкроить по долевой. Ширина детали планки равна двум ее ширинам в готовом виде плюс 2,0 см на обработку, длина равна длине разреза плюс 4,0-5,0 см. Обычно ширина планки в готовом виде 2,0-3,0 см.

Если ткань имеет выраженный рисунок (клетка, полоска), то детали беек и планок должны быть выкроены с учетом раппорта рисунка по горизонтали и вертикали. Таким образом, вершина планки и наружный сгиб бейки должны приходиться на тот участок рисунка, по которому проходит разрез на рукаве.

Примечание: далее на фотографиях для наглядности будут показаны и долевые, и косые бейки. Принципы обработки при этом не меняются.

Шаг 3 Заутюжить бейки вдоль детали изнаночной стороной внутрь, затем подогнуть открытые срезы к сгибу и зафиксировать утюгом.

Шаг 4 Для заутюживания детали планки необходимо подготовить шаблон из картона как на иллюстрации выше. Длина и ширина шаблона соответствует размерам планки в готовом виде. Далее разместить шаблон на изнаночной стороне планки, его вершина располагается на фрагменте рисунка, приходящемуся на разрез. Будьте особенно внимательны при работе с тканями, имеющими несимметричную полоску или клетку! Поочередно заутюжить уголки детали планки на шаблон. Затем заутюжить деталь планки вдоль, ориентируясь на ширину шаблона.

Поочередно заутюжить продольные срезы детали планки внутрь. Лучше всего производить эту операцию параллельно на обеих деталях планки.

Детали планки должны быть заутюжены зеркально.

Шаг 5 Сделать поперечную надсечку вверху разреза рукава в сторону нижней части застежки. Длина надсечки равна ширине заутюженной бейки. Наметать и притачать бейку на нижнюю часть разреза рукава. Поперечный край бейки должен выходить за надсечку на 0,5 см и располагаться на лицевой стороне ткани.

Примечание: частота стежка при пошиве мужских сорочек высокого класса должна составлять 8-9 стежков на 1 см. Поэкспериментируйте с настройками своей швейной машины, длину стежка нужно выставить ориентировочно 1,4 мм. Иглы для швейной машины должны быть очень тонкие — №№60-70. Нитки также необходимы тонкие, например, Madeira №120 или соответствующие им по толщине.

Шаг 6 Вложить вторую необработанную сторону разреза рукава внутрь планки. Вершину и край разреза надо совместить с заутюженным срезом припуска планки и наметать.

Затем накрыть срез наружной стороной планки, проложить вторую наметочную строчку вдоль разреза и далее по контуру вершины планки.

Шаг 7 Расположить рукав изнаночной стороной вверх, поставить метку булавкой или ниткой контрастного цвета в месте поперечной надсечки разреза рукава. На 0,1 см от этой точки должна пройти машинная поперечная закрепка.

Шаг 8 Проложить единую машинную строчку на 0,1-0,2 см от края планки, поворачивая деталь рукава, от нижнего среза рукава до метки закрепки.

Затем, не прерывая строчку, выполнить поперечную закрепку на всю ширину планки.

Подготовка рукавов к втачиванию

Шаг 9 Заметать и заутюжить припуск по окату рукава на лицевую сторону на ширину 0,5 см.

Сметать нижний шов рукава, выпуская припуск со стороны передней части рукава на 0,7 см. В дальнейшем эта разница потребуется для выполнения запошивочного шва.

Стачать нижний шов рукава шириной строчки 0,7 см.

Припуск шва заутюжить на заднюю часть рукава. Подогнуть край широкого припуска, обогнув более узкий.

Выполнить запошивочный шов.

Подогнутый край припуска можно подшить и вручную потайными стежками. Кроме того, итальянские мастера стремятся делать ширину этого шва как можно тоньше, в некоторых случаях она достигает 3 мм. Чтобы выполнить такой тонкий шов, необходимо высечь припуски шва соответственно до 3 и 6 мм.

Автор мастер-класса и фото: Елена Ленкова

У Лены высшее и специальное образование — портной верхней мужской, женской и детской одежды.

В одежде ценит индивидуальность и продуманность образа, оригинальность кроя. Любит анализировать приемы моделирования и технологию обработки изделия. Ведёт свою страничку в Instagram. Многие знают Лену, как давнюю пользовательницу сайта BurdaStyle.ru.

«Качество обработки и внутренняя отделка изделия — неотъемлемые аспекты шитья».