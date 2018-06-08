Зачем православные ставят свечки

Все знают о том, что в храме положено ставить свечи, но не всем известно, как правильно это делается. Зачем вообще это нужно и как следует на самом деле обращаться со свечами?

Символика

Горящая свеча символизирует божественный свет, который принес в мир Иисус . Одним из первых повелений пророку Моисею от Бога было устроить светильник с семью лампадами. Своим сиянием свеча разгоняет мрак в душах, а тающий воск является символом покаяния и послушания верующих перед лицом Господа. Ставя свечу, мы выражаем любовь к Богу и приносим Ему жертву. Пламя свечки всегда устремлено вверх, так и человек должен своими помыслами и чувствами всегда обращаться к Богу.

Как правильно ставить свечи?

Не существует определенных правил, к каким иконам и сколько надо ставить свечей. Свечи в церкви ставятся по разным поводам: например, за здравие и за упокой. За упокой следует ставить свечи на специальный поминальный столик — канун. Можно ставить свечи, обращаясь с просьбой к какому-либо святому, в благодарность за полученную от Высших сил помощь, накануне важного дела или поездки. Часто ставятся свечи святым покровителям.

Впрочем, рекомендуется сначала поставить свечу к «празднику» (центральному аналою) или чтимой храмовой иконе, затем — к мощам святого (если таковые есть в храме), а уже под конец — о здравии или упокоении.

В зависимости от своей нужды вы можете обратиться к той или иной иконе, которая служит помощницей именно в вашей проблеме. Ставя свечу, необходимо хотя бы про себя произнести молитву — пусть самую простую, можно своими словами.

Чего нельзя делать

Желательно не приносить в церковь свечки, купленные в другом храме: считается, что свечка, за которую вы платите деньги, должна быть малой жертвой именно этому храму.

Ставить свечи следует до начала церковной службы. Если вы опоздали на службу, то нужно сделать это по окончании богослужения. Зажигать свечку необходимо от другой, горящей. Лучше не зажигать ее от лампадки, так как можно случайно загасить последнюю. Если нет свободных ячеек, то лучше положить свечу на подсвечник. Не допускается ставить в одну ячейку две свечи или снимать чужую свечку, чтобы поставить свою.

С зажженными свечками принято стоять только на панихидах и еще при некоторых особых видах богослужений. Во всех остальных случаях их необходимо ставить на подсвечник. Если вы держите в руках горящую свечу, обращайтесь с ней осторожно: следите, чтобы воск не капал на пол и чтобы случайно не воспламенилась одежда на стоящем впереди человеке.

Многих интересует, можно ли ставить свечи за некрещеных. Это вполне допускается, так же как и молиться за этих людей, но вот подавать о них записки в церкви нельзя.

Можно ли уносить церковные свечи домой? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Иногда освященные свечи требуется зажигать в доме, например, если нужно очистить жилище или дома кто-то болеет. Можно уносить с собой свечи, оставшиеся после освящения куличей и яиц на Пасху. Их следует зажигать на праздник и во время домашней молитвы. Но вы можете также поставить их в храме перед любой иконой.