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Стало известно о состоянии ожидающей ребенка Миддлтон
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Стало известно о состоянии ожидающей ребенка Миддлтон 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа наконец призналась, что ждет ребенка. Молодая женщина абсолютно счастлива и в беседе с журналистами рассказала о своем состоянии.
С тех пор, как Пиппа Миддлтон вышла замуж, в СМИ с завидной регулярностью появляется информация о том, что она беременна. Пиппа никак не комментировала эти сообщения, красноречиво демонстрируя стройную фигуру.
Все изменилось несколько недель назад, когда бдительные журналисты приметили Миддлтон на улице в платье, которое не могло скрыть округлившийся живот. СМИ немедленно разразились новостью о беременности Пиппы, которая стала для репортеров поистине долгожданной, однако сама женщина предпочитала оставить все сообщения без внимания, ничего не говоря о своем интересном положении.
Наконец Миддлтон прервала затянувшееся молчание. Пиппа рассказала о том, как себя чувствует на ранних сроках беременности. По признанию сияющей от счастья Миддлтон, ее состояние стабильно и токсикоз не беспокоит.
"Мне повезло, что первые 12 недель беременности прошли без токсикоза по утрам. Когда узнала, что беременна, была так невероятно счастлива.. Но у меня появилась куча самых разных вопросов. Я поняла, что мне надо перестроить свой график. Правда, пока этого не требуется, к счастью", — рассказала Пиппа Миддлтон изданию Waitrose. Женщина отметила, что ее состояние позволяет даже заниматься спортом, в частности, выполнять некоторые упражнения с утяжелителями и йоги.
Напомним, Пиппа Миддлтон вышла замуж в мае прошлого года. Ее избранником стал Джеймс Мэттьюс. Он бывший автогонщик и менеджер хедж-фонда. Тем не менее, свадьба влюбленных была роскошной.
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