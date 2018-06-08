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Мемориальную доску установили челябинскому хирургу, разделившему сиамских близнецов 28 лет назад
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Мемориальную доску установили челябинскому хирургу, разделившему сиамских близнецов 28 лет назад 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: МедикФорум
В Челябинске по инициативе общественной организации «Люди долга» на фасаде областной детской больницы установлена мемориальная доска хирургу Льву Новокрещенову, который 28 лет назад первым в СССР провел успешную операцию по разделению сиамских близнецов Татьяны и Анны Коркиных, родившихся с одной печенью на двоих. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«На первом УЗИ мне сказали, что мальчики. А на втором УЗИ выяснилось, что сиамские близнецы», —рассказала мать близнецов Вера Анатольевна.
Отец девочек покинул семью, узнав о редкой патологии. Хирург Лев Новокшенов оперировал близнецов чуть больше часа по своему запатентованному методу. До 14 лет Коркины находились под наблюдением врачей. Сейчас они живут в Челябинске и трудятся на рыбном заводе.
«Мы здоровы и счастливы. И очень благодарны хирургу, который 28 лет назад спас нам жизнь», — сказали сестры.
5 июня в одном из госпиталей Абу‐Даби (Объединенные Арабские Эмираты) лабораторно подтвержден случай ближневосточного острого респираторного синдрома (MERS‐CoV). С сентября 2012 года по 28 мая текущего года в мире зарегистрировано 2207 лабораторно-подтвержденных случаев этого заболевания. 787 из них оказались смертельны.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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