Памятная доска выдающемуся хирургу Льву Новокрещенову появилась в Челябинск

Памятная доска выдающемуся хирургу Льву Новокрещенову появилась на стене Челябинской областной клинической детской больницы.

Лев Новокрещенов в 1990 году впервые в СССР провел уникальную операцию по разделению сиамских близнецов Ани и Тани Коркиных, родившихся в Челябинске, Дети срослись животами и имели печень одну на двоих.

Операцию провели, когда малышкам было всего 36 дней от роду. Лев Новокрещенов разработал методику разделения печени. В течение 15 лет врачи наблюдали за состоянием девочек.

«Сейчас мы живем, как самые обычные люди, разве что, пупков у нас нет. Ничего не беспокоит, чувствуем себя хорошо. Печень нам разделили в детстве, но с возрастом она выросла и достигла нужных размеров. Мы очень благодарны Льву Борисовичу за то, что он подарил нам жизнь», — говорит Татьяна Коркина.

Добавим, что коллеги говорят о Льве Новокрещенове как о настоящем профессионале и талантливом педагоге. С 1998 года он был профессором кафедры детской хирургии Челябинского мединститута, написал более 150 научных работ и статей, стал автором пяти изобретений.