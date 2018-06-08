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Памятная доска выдающемуся хирургу Льву Новокрещенову появилась в Челябинск
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Памятная доска выдающемуся хирургу Льву Новокрещенову появилась в Челябинск 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
Памятная доска выдающемуся хирургу Льву Новокрещенову появилась на стене Челябинской областной клинической детской больницы.
Лев Новокрещенов в 1990 году впервые в СССР провел уникальную операцию по разделению сиамских близнецов Ани и Тани Коркиных, родившихся в Челябинске, Дети срослись животами и имели печень одну на двоих.
Операцию провели, когда малышкам было всего 36 дней от роду. Лев Новокрещенов разработал методику разделения печени. В течение 15 лет врачи наблюдали за состоянием девочек.
«Сейчас мы живем, как самые обычные люди, разве что, пупков у нас нет. Ничего не беспокоит, чувствуем себя хорошо. Печень нам разделили в детстве, но с возрастом она выросла и достигла нужных размеров. Мы очень благодарны Льву Борисовичу за то, что он подарил нам жизнь», — говорит Татьяна Коркина.
Добавим, что коллеги говорят о Льве Новокрещенове как о настоящем профессионале и талантливом педагоге. С 1998 года он был профессором кафедры детской хирургии Челябинского мединститута, написал более 150 научных работ и статей, стал автором пяти изобретений.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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