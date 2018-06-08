Сормовская водка вошла в рейтинг лучших водок продающихся в России

Российская государственная система качества обнародовала рейтинг качественных и безопасных для здоровья водок. Исследования проводились в декабре 2017 года. Их итоги можно назвать обнадеживающими для нашего потребителя. Практически все отобранные образцы продукции (34 производителя, 49 торговых марок) соответствуют требованиям по качеству, предъявляемым к водке.

Рейтинг водки по качеству

соответствие спирта ГОСТу для пищевой группы спиртов и правильность маркировки степени его очистки;

соблюдение требований к жесткости и качеству воды. Сюда включены такие параметры, как обязательное наличие допустимого количества макро-, микроэлементов, солей. В воде не должно быть сульфатов, придающих водке горечь;

Особенности. Не все образцы прошли эту проверку. Так, в «Томском стандарте» обнаружено превышение количества калия и натрия, что можно объяснить применением на производстве ионнообменной установки. В «Парламенте» превышено содержание кальция, хлоридов, сульфатов и магния, что может быть обусловлено очисткой водки молоком.

органолептика. Здесь эксперты проверяли аромат, вкус и послевкусие водочной продукции. Именно те марки, которые не прошли «испытание водой», получили по 9 балов по вкусовым качествам. «Томский стандарт» профессиональные дегустаторы назвали слишком резким и жгучим, а «Парламент» — резким, с привкусом горечи. Но это — дело субъективное. Кому-то нравится помягче, кому-то — пожгучее;

крепость и налив. Образцы «выдали» крепость 39,9 — 40°. Один Парламент на десятую градуса обошел других — 40,1°. С наливом тоже никто не подвел: в пол литровой бутылке — не менее 500 мл водки. А некоторые — и «с походом». В бутылках «Пять озер», «Честная», «Мороша» оказалось по 510 мл вместо 500. Вместо 250мл в водке «Великое озеро» оказалось 257 мл;

маркетинговые ходы и правда. Как ни странно, правдивыми оказались указания на этикетках, что водка очищена угольным фильтром 13 м длиной или молоком. Предприятия сегодня используют серебряные и платиновые фильтры, это тоже правда. Вызывают сомнения у экспертов утверждения, что для производства использована вода из Байкала или вообще — из ледников. Это, скорее, маркетинговый ход.

А сейчас узнаем, какую водку эксперты признали лучшей. Причем — это не одна марка.

Награждены российским Знаком качества семь водок российского производства:

«Мороша» на минеральной воде Карелии от ООО «Русский Север», с настойкой семян льна и натуральным медом. Использован спирт очистки «Альфа».

«Первак домашний пшеничный». Производитель ООО «Русский Север». Водка создана из спирта на пшеничных сухарях очистки «Люкс», с добавлением спиртовой настойки липы и сахарного сиропа.

«Пермская люкс» на ржаных сухарях от АО «Пермалко».

«Русский север традиционная» на спирте «Люкс» с настойкой овсяных хлопьев, медом и глюкозой.

«Солнечная деревенька» с настоем ржаного солода, яблочного морса и сахарным сиропом. Производитель — ООО «ЛВЗ Саранский».

«Хортиця абсолютная». Произведена ООО «Родник и К» на спирте очистки «Абсолют» с добавлением сахарного сиропа и настоя пшеничных хлопьев.

«Царская оригинальная» от ООО «Группа „ЛАДОГА“ имеет в составе, кроме спирта „Люкс“ и очищенной воды, настой липового цвета и натуральный липовый мед.

Повышенного качества

24 продукта признаны высококачественными благодаря тому, что согласно результатам лабораторных исследований, соответствуют не только требованиям, предъявляемым ГОСТом, но и опережающему стандарту, разработанному Роскачеством. Это:

»Белебеевская классическая», на минеральной воде «Белебеевская 2», на спирте «Альфа». Производитель ОАО «Башспирт». Эта водка по итогам дегустации получила высшие 9,6 балла;

«Беленькая люкс» от ООО «Георгиевский». Дегустационная оценка 9,5;

«Бульбашъ особая», содержащая настои изюма, овсяных хлопьев и натуральный мед;

«Государев заказ» от ООО «Георгиевский» с настоями изюма, кунжута, сахарным сиропом;

«Добрый медведь» с настоем липового цвета и сахарным сиропом. Производитель — ООО «Георгиевский»;

«Журавли» с настоем пшена, сахарным сиропом и глюкозой от ООО «ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН»;

«Зеленая марка» традиционная от АО «ЛВЗ „Топаз“. Получила 9,6 балла на дегустации;

»Зимняя дорога». ООО «ЛВЗ „Кристалл-Лефортово“ выпустил водку, получившую от дегустаторов 9,6 балла;

»Мягков» SILVER (9,5 балла за вкусовые качества). Производитель ООО «Георгиевский»;

«Озеро Великое» (спирт «альфа», производство ОАО «ВладАлко»);

«Праздничная» от ООО «ЛВЗ „Кристалл-Лефортово“;

»Путинка» мягкая оценена дегустаторами на 9,5 балла. Производство АО «Московский завод „Кристалл“;

»Пять озер» (9,6 балла от дегустаторов) производит ООО «Рузский купажный завод»;

«Русский Стандарт» по вкусовым качествам получил 9,6 балла;

«Смирновъ № 21» от ООО «ЛВЗ „Саранский“;

»Старая Москва» от ООО «ПК „Кристалл-Лефортово“;

»Стужа ледяная» от АО «Московский завод „Кристалл“ на спирту „люкс“ с медом и мятой перечной;

»Талка» с настоем сибирских трав на талой воде, медом и сиропом, на спирту «люкс». Производитель — АО «Сибирский ЛВЗ»;

«Хаски» — водка от ООО «Омсквинпром», с настоем пшеницы, на спирту «люкс», оценка дегустаторов — 9,5;

«BELUGA» от АО «Мариинский ЛВЗ» получила от дегустаторов 9,6 балла. В рецептуре использованы настои расторопши, овса, натуральный мед и ванилин;

FINLANDIA от ООО «БИГ», произведена в Финляндии. В составе — спирт «люкс», настой зерна, сахарный сироп, глюкоза. Оценка дегустаторов — 9,5;

Grey Goose с оценкой дегустаторов 9,5 балла, произведена во Франции, ООО «Бакарди Рус» со спирта «люкс»;

«Sormovskaya ЛЮКС» произведена в России ООО «СОРДИС» из спирта «Люкс» с изюмом и натуральным медом;

Stolichnaya от АО «Московский завод „Кристалл“ из спирта „люкс“ получила оценку дегустаторов 9,5 балла.

Давайте порадуемся за наших производителей из компании „СОРДИС“! Молодцы! Даже знаменитый московский завод „Кристалл“ обошли!

Глава Центра исследования рынков алкоголя в РФ Вадим Дробиз отметил, что ни в одном из взятых образцов не обнаружено несоответствующих ГОСТу спиртов или других добавок, могущих нанести вред здоровью.

Кроме того, он обнародовал информацию о том, что в легальной рознице (пунктах продаж, имеющих лицензии на продажу алкоголя) не обнаружено низкокачественного суррогата (»паленой» водки). Хотя не исключает, что такую продукцию все еще можно купить в павильонах, киосках, пунктах продаж, не имеющих лицензии, с рук.

Настоящая русская водка уже не первый раз доказала безупречность вкусовых свойств и высокое качество при использовании современных инновационных подходов к производству. Поэтому — покупайте в надежных, лицензированных местах, пейте умеренно и не сомневайтесь в качестве.

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