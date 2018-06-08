Как выбрать и купить лонгборд

6 моделей самых популярных летних досок для разных стилей катания

Как выбрать и купить лонгборд

6 моделей самых популярных летних досок для разных стилей катания

Фото: akio.takemoto @ flickr.com Вот тот самый момент, когда вы уже вдоволь насмотрелись на людей, носящих под мышкой длинные и не очень доски с колесиками, и готовы сами примкнуть к их числу. Видеоролик про красивых девочек, катающихся в лучах закатного солнца стал последней каплей, переполнившей чашу вашего терпения, и вы задались вопросом «какую же доску выбрать?».

Подруга говорит, что видела пластиковый скейт, который помещается в клатч, младший брат неумело агитирует за деку со спайдерменом на принте, друзья утверждают, что двухметровая «шпала» это очень в стиле 60-х, а мама, как всегда, выступает за самокат. У вас есть последний шанс послушать маму. Ладно. Специально для тех, кого не устраивают подходы «взял самую дешевую» или «зато она красивая», мы рассмотрели шесть популярных моделей лонгбордов для разных стилей катания от разных производителей. Мы даже не надеемся, что вы выберете себе доску из предложенного списка, но с выбором, возможно, станет немного полегче.

Универсальный лонгборд

Dervish Sama, Loaded

Выхода этой доски ждали, пожалуй, как (простите за сравнение) появления пятого айфона. Производители продолжили тематику таинственного востока. «Sama» — один из ритуалов, символизирующих мистическое странствие на пути духовного восхождения к совершенству. Для тех, кто пока еще не понял, в какую сторону он будет совершенствоваться, и понятия не имеет, каким был предыдущий Дервиш, поясним, что это действительно одна из самых универсальных досок. Во-первых, форма деки позволяет не думать о том, где у вас нос, а где хвост.

Во-вторых, возможность перемещения подвесок: опять-таки способ за несколько минут из мягкой доски для карвинга сделать некое подобие более жесткой доски для скоростных спусков. «Просветленный» Dervish стал еще шире, углубился конкейв. Производители немного загнули нос и тэйл, увеличив тем самым управляемость как при езде так и при выполнении трюков.

Материал: Бамбук и стекловолокно

Длина: 109 см Цена: $328 Сайт:

www.loadedboards.com + Вращающиеся дервиши. На лонгбордах

Рыбка

Jay Adams Complete, Z-Flex

Вообще этот размер и форму, можно назвать и по-другому, но большинство говорит, что это рыбка. Зачем она такая нужна? Несмотря на то, что это один из самых компактных вариантов, на досках подобного типа вы будете чувствовать себя довльно комфортно. Наличие киктейла позволит выкручиваться из внезапно возникших на пути сложных ситуаций, крутить простейшие трюки или даже запрыгивать на бордюры.

Как утверждают производители, Jay Adams Complete заряжена энергией непревзойденного Джея Адамса , ставшего для многих поколений скейтеров настоящим идолом. Если вы не знаете, кто это такой, срочно посмотрите «Короли Догтауна»!

Материал: Клен

Длина: 76 см Цена: от €145 Сайт:

www.zflex.eu + Райдер Zephyr в 70-е, теперь уже старенький Джей Адамс, представляет свою промодель

Пластиковая рыбка

Penny Australia

Как любит повторять наш редактор: «Стильно! Модно! Молодежно!». Многие думают, что это шутка, но эта штуковина действительно умеет ездить.

И не смущайтесь, что дека выполнена из пластмассы, по сети бродит достаточное количество роликов, дающих представление о прочности конструкции. Кстати, и колеса, и подвески тоже вполне серьезные. Не печальтесь, что ваши 46-размерные башмаки одновременно не помещаются на этой веселой побрякушке, не в удобстве счастье!

Материал: Пластик

Длина: 56 см Цена: от €110 Сайт:

www.pennyskateboards.com + Забавное видео с Penny

Круизер

The Fish, Arbor

Не менее универсальная доска на каждый день и практически на все случаи жизни. Круизер типа Fish — идеальный выбор для тех, кто вообще никогда в жизни ни на чем подобном не катался. Плавные дуги на просторных аллеях, неспешные поездки на работу и так далее.

А вообще хотелось бы отметить всю бамбуковую линейку Arbor. Выбранный материал как ни что другое подходит для изготовления дек. Во-первых, бамбук очень прочный и гибкий материал, во-вторых, в отличии от кедра, сосны и других деревьев, очень быстро вырастает заново.

Материал: Клен и гавайское дерево коа Длина: 99 см Цена: $200 Сайт:

www.arborcollective.com + Видео-профайл

Даунхилл/фрирайд

Drop Freeride, Original Skateboards

При выборе лонгборда нельзя руководствоваться правилом «чем дороже — тем лучше», тем более, если доску покупаете не вы, а например ваш папа за границей. В таком случае вы рискуете стать обладателем очень жесткой, практически не гнущейся доски. Люди, специально покупающие такие доски, живут, как правило, исключительно в зарубежных видеороликах.

Про них складывают страшные истории, и вокруг этих парней постоянно бродят страховые агенты. Доски для даунхила или фрирайда, типа Drop Freeride, как правило изогнуты в нескольких местах и имеют максимально заниженную посадку. Вкратце, это однозначно что-то очень быстрое, прочное, аэродинамичное и, поверьте, абсолютно не для Парка Горького.

Материал: Кленовый шпон

Длина: 96 см Цена: от $239 Сайт:

www.originalskateboards.com + Быстро и страшно

Дэнсер

Adams Old Skool Dance, Longboard Larry

В Longboard Larry не спешат рассказывать, откуда они берут березовый шпон, насчет чего у нас, конечно, имеются догадки, но сейчас не об этом. Самые длинные и бесспорно самые заметные доски из всего семейства колесно-досочной техники. Пока вы не научились ходить и, тем более, «танцевать» на этом гиганте, вам скорей всего понадобятся очень широкие и спокойные аллеи.

Длина от 120 см позволяет вытворять на доске что угодно, даже гладить белье. Кстати, имя Адам не случайно фигурирует в названии выбранной нами доски. Создателя бренда Лари Питерсона связывают давние дружеские и партнерские отношения с Адамом Колтоном, тем самым парнем, который учит весь мир дэнсить на доске.

Материал: Березовый шпон

Длина: 150 см Цена: от $270 Сайт:

www.longboardlarry.com + Последнее видео, снятое Колтоном перед уходом в Loaded

Не стесняйтесь пытать своими вопросами продавцов бордшопов, не думайте, что выбранная вами доска будет вашим первым и последним другом и не расстраивайтесь, если вам явно подарили что-то не то. Практика показывает, что большинство досок не настолько уж остро заточены под конкретный стиль катания. Берегите колени!