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Химики МГУ разработали новый способ получения материала для очистки морских вод от нефтяных пятен
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Химики МГУ разработали новый способ получения материала для очистки морских вод от нефтяных пятен 

Агентство «Москва» 17 минут назад
Химики МГУ им. М. Ломоносова разработали простой способ получения материала для очистки морских вод от нефтяных пятен на основе терморасширенного пенографита, сообщили в пресс-службе вуза.
«Сотрудники химического факультета МГУ им. М. Ломоносова под руководством ведущего научного сотрудника кафедры химической технологии и новых материалов кандидата химических наук Артема Малахо усовершенствовали промышленную методику и предложили пропитывать кристаллический графит смешанным раствором соли железа и солей кобальта или никеля. При термоударе в воздушной атмосфере соли разлагаются до оксида железа и оксида металла (никель, кобальт), которые взаимодействуют с образованием магнитного феррита. Новая методика не предполагает использование более дорогого водорода, а образование феррита происходит за несколько секунд», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 1 гр. терморасширенного графита, или пенографита, поглощает примерно 50 гр. нефти. Как уточняют авторы исследования, пенографит предназначен для устранения нефтяных пятен, плавающих на водной поверхности, как и большинство применяемых сорбентов. Для удаления загрязнения в толще воды используют биологические методы (бактерии, разлагающие углеводороды), но они достаточно дорогостоящие и над их усовершенствованием предстоит поработать.
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