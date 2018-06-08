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Носки таксиста, мёд, икра: что и за сколько можно купить на ярмарке «Летний торжок»?
29.ru
17 минут назад
Женский форум
Фото:
29.ru
С 6 по 9 июня во Дворце спорта проходит ярмарка «Летний торжок». Фотокорреспондент
29.ru
прогулялся по торговым рядам и узнал, чем там можно поживиться.
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