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Носки таксиста, мёд, икра: что и за сколько можно купить на ярмарке «Летний торжок»?
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Носки таксиста, мёд, икра: что и за сколько можно купить на ярмарке «Летний торжок»? 

29.ru 17 минут назад
Фото: 29.ru
С 6 по 9 июня во Дворце спорта проходит ярмарка «Летний торжок». Фотокорреспондент 29.ru прогулялся по торговым рядам и узнал, чем там можно поживиться.
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