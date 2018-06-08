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Три сексуальные ярославские красотки вошли в топ девушек, претендующих на обложку MAXIM
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Три сексуальные ярославские красотки вошли в топ девушек, претендующих на обложку MAXIM 

76.ru 16 минут назад
Фото: 76.ru
За соблазнительных дам голосовали читатели журнала. Они определили сотню участниц, которые перешли в следующий этап.
Больше всех из ярославских красавиц читателям приглянулась Екатерина Игрушкина. По итогам голосования она заняла 42-е место.
Екатерина Игрушкина участвует в конкурсах уже не первый раз  Сразу за ней идёт другая ярославна — Анастасия Юрчикова.
Соблазнительная Анастасия Юрчикова
На 78-м месте обворожительная Лия Максимова.
Красавица Лия Максимова
— Всех девушек из этой сотни MAXIM пригласит в Москву на фотокастинг, который пройдет с 8 по 10 июня, и по его результатам редакция выберет 10 финалисток, которые станут главными претендентками на победу. Десятка предстанет перед гостями грандиозного финала MISS MAXIM, который по традиции состоится в середине июля. Победительница, которую выберет звездное жюри, получит корону, подарки от спонсоров и, самое главное, станет героиней обложки сентябрьского номера MAXIM. Остальные финалистки получат подарки от спонсоров и фото на страницах журнала, — рассказали создатели MAXIM.
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