Гендерквир: что это означает

Гендерквир (дословно с английского «странный пол) — идентичность человека, выходящая за рамки бинарной гендерной системы а также других стереотипных представлений о биологическом поле человека, секусальности и гендере.

Есть мужчины, и есть женщины, XY и XX — большинство людей на планете не испытывают ни малейших сомнений по этому поводу. Это и есть гендерная бинарность — система, согласно которой существуют только два пола, отчетливо различимых и совершенно контрастных: женщины, которые идентифицируют себя как женщины, и мужчины, которые идентифицируют себя как мужчины. Эта категоризация безапелляционно диктует только „женские“ или только „мужские“ модели поведения абсолютно каждому человеку на земле — от внешности, образа жизни и профессии до сексуальной ориентации, личностных качеств и социальных ролей. Гендер и пол влияют на все сферы нашей жизни — начиная с того, как к нам относятся окружающие, и заканчивая тем, какой правовой статус в обществе мы имеем. Что не так с бинарностью?

Такая система идентификации человека настолько прочно укоренилась во всех обществах и культурах всего мира, что любое нарушение предписанных норм несет в себе самые разные негативные последствия — поскольку социум признает (в том числе юридически) всего два пола, люди, которые пересекают указанные границы гендера, не могут существовать в современном мире, не отрицая при этом значительной части себя. Факт состоит в том, что некоторые люди чувствуют себя подавляемыми культурой, которая настаивает на том, что они либо мужчины, либо женщины, со всеми ожиданиями, предположениями и стереотипами, которые возникают вместе с выбором одной из этих идентичностей, поскольку считают, что такие термины, как мужчина и женщина, сами по себе недостаточны для описания того, как они относятся к себе, своему полу и сексуальности, как они ощущают себя и как выглядят внешне. Гендерквир же не подразумевает под собой никаких конкретных специфических черт и норм, в которые человек должен укладываться, чтобы иметь возможность самоопределения, и выступает обобщающим термином для различных вариантов атипичной гендерной идентичности.

Некоторые люди, столкнувшись с внутренним несоответствием тому, какой пол был предписан им при рождении, подвергаются хирургическому вмешательству или принимают синтетические гормоны. Некоторые продолжают частично идентифицировать себя с одним или сразу с обоими полами или отрицают принадлежность к каждому из них. Множество людей, прошедших через попытки применить к себе разные гендерные идентичности со временем пришли к тому, что в принципе не нуждаются в отождествлении себя с полом. Помимо этого, гендерная идентичность человека в течение жизни может изменяться.

В этой связи в последнее время все чаще возникает вопрос — действительно ли целесообразно продолжать множить гендерные идентичности в попытке найти место в зале для каждого, или гораздо правильнее было бы отказаться от понятия гендер в принципе?

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