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У пса Филиппа из зооприюта «Химки-2» появились любящие хозяева
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У пса Филиппа из зооприюта «Химки-2» появились любящие хозяева 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Питомец зооприюта «Химки-2» — пес по кличке Филипп — наконец-то обрел дом. По словам волонтеров, он уже вторую неделю обживается дома, важничает и учится хорошим манерам.
— У Филиппа очень терпеливые и добрые хозяева. Ему очень повезло, — отмечают волонтеры.
Своими наблюдениями делятся и сами хозяева.
— Прошла первая неделя нашей совместной жизни. Филипп уже близко познакомился с лифтом и к концу недели стал без страха сам в него заходить, тоже самое и с подъездом. Он сразу понял, где его спальное место и полностью им доволен, — рассказывают хозяева. — Приучаем друг друга к порядку, Фил не терпит оставленных не на месте вещей и быстро с ними расправляется. Пошла вторая неделя и очень интересно, что нового мы друг для друга откроем.
(ап)
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