У пса Филиппа из зооприюта «Химки-2» появились любящие хозяева

Питомец зооприюта «Химки-2» — пес по кличке Филипп — наконец-то обрел дом. По словам волонтеров, он уже вторую неделю обживается дома, важничает и учится хорошим манерам.

— У Филиппа очень терпеливые и добрые хозяева. Ему очень повезло, — отмечают волонтеры.

Своими наблюдениями делятся и сами хозяева.

— Прошла первая неделя нашей совместной жизни. Филипп уже близко познакомился с лифтом и к концу недели стал без страха сам в него заходить, тоже самое и с подъездом. Он сразу понял, где его спальное место и полностью им доволен, — рассказывают хозяева. — Приучаем друг друга к порядку, Фил не терпит оставленных не на месте вещей и быстро с ними расправляется. Пошла вторая неделя и очень интересно, что нового мы друг для друга откроем.

(ап)