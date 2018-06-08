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Для зеленоградских школьников проведут бесплатный мастер-класс по 3D-моделированию
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Для зеленоградских школьников проведут бесплатный мастер-класс по 3D-моделированию 

Префектура Зеленоградского административного округа 27 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
9 июня с 12.20 до 14.00 в НИУ «МИЭТ» Зеленограда пройдет бесплатный мастер-класс для школьников по 3D-моделированию в САПР Solidworks.
Программное обеспечение Solidworks, одновременно простое и мощное, помогает инженерам воплощать в жизнь свои идеи, быстро и эффективно создавать различные детали, создавая удобную интегрированную трехмерную проектную среду, которая охватывает все аспекты разработки изделий. Более 2 миллионов дизайнеров и инженеров по всему миру используют Solidworks, воплощая свои проекты в жизнь — от оригинальных гаджетов до инноваций, которые помогают сделать жизнь лучше.
Во время мероприятия будет проведена вводная лекция, посвященная 3D-моделированию и работе в профессиональном САПРе SolidWorks, после чего каждый желающий сможет изучить основы работы в данном САПР: создание эскиза, создание 3D-модели по эскизу, создание сборок из нескольких 3D-моделей.
Преподаватель — Станислав Олегович Шепелев (руководитель СКБ «Робототехника»).
Мастер-класс пройдет по адресу: Зеленоград, площадь Шокина, д. 1, центральная проходная, аудитория 4116. Количество мест в аудитории ограничено, бесплатная регистрация на сайте http://me-robotics.ru/. При входе в здание необходимо зарегистрироваться на месте.
В день мероприятия на проходной МИЭТ слушателей будут встречать сотрудники МИЭТ. Проход осуществляется через центральную проходную МИЭТ. Наличие документа, удостоверяющего личность у школьников и взрослых, обязательно (паспорт, свидетельство о рождении).
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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