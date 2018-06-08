«Помогите, мой ребенок — демон» и заказы на воскрешение. Как проходят будни экстрасенса

Снять порчу, помочь с демоническим ребенком и даже уменьшить размер ноги — к какими только просьбами не обращаются к экстрасенсам. Корреспондент «360» пообщался с молодым, но опытным магом, который рассказал об особенностях своей профессии.

В современном мире остались люди, которые верят в чудеса. А где спрос — там и предложение. По данным ВОЗ, только в России более 800 тысячей целителей и колдунов, которые оказывают услуги населению. Стоимость одного приема в салоне магии варьируется от тысячи рублей до бесконечности. Здесь мы не будем спорить о качестве оказанных услуг, шарлатанстве и вере в иное, а лишь приоткроем завесу и попытаемся ответить на вопрос: «Как они это делают?».

Дымовая завеса

Будни рядового экстрасенса по имени Константин (имя изменено) порой не отличаются от будней «обычного смертного». Но когда начинается прием клиентов, он облачается в темный наряд, расставляет на столе свечи и пытается наладить связь с потусторонним миром.

Клиентов Константин принимает не так часто, как можно подумать. Всего два-три человека в неделю. «На каждый сеанс уходит огромное количество энергии и сил. Иногда приходится долго восстанавливаться и даже уезжать подальше от города после особо тяжелых случаев», — объясняет он.

Поиск клиентов — дело несложное, хотя на рынке магических услуг существует серьезная конкуренция. Специалисты сами выбирают, как привлекать внимание. Некоторые до сих пор стараются взять атрибутикой или пугающими внешним видом, но, по мнению Константина, это давно в прошлом.

Чем проще ты выглядишь, тем больше тебе верят. Поэтому я стараюсь не переусердствовать с амулетами и не создаю дымовую завесу. У меня есть лишь пара талисманов, которые помогают мне в работе

Константинэкстрасенс.

В любой профессии важен индивидуальный подход, и сфера магических услуг не исключение. Константин рассказывает, что клиенты попадаются разные, со своеобразными проблемами и просьбами.

«Не так давно ко мне обратилась девушка крупного телосложения, высокая и, прямо скажу, не очень симпатичная. Просила превратить ее в даму модельной внешности, повлиять на лишние килограммы и форму лица. Но это еще не самое страшное. Она умоляла дать ей отвар трав или настойку, которая поможет изменить размер обуви. С 43 на 38», — рассказывает экстрасенс.

Конечно, на такие «чудеса» способен разве что пластический хирург. Большая часть клиентов просит помощи в делах сердечных, а остальные уверены в негативном влиянии окружающих на их жизнь.

«Одна заводчица обратилась ко мне за консультацией. Женщина была уверена, что конкурент по бизнесу навел порчу на ее самую породистую собаку. Она приносила потомство, а то с невероятной скоростью гибло. Я попытался разобраться в ситуации, но ничего, связанного с моей сферой работы я не нашел. Оказалось, что заводчица в погоне за прибылью просто замучила свою собаку. Организм был истощен настолько, что не позволял выносить здоровое потомство», — вспоминает маг.

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Опасные клиенты

Константин утверждает: многие из тех, кто приходит на сеанс, нуждаются в квалифицированной помощи. Навязчивые идеи, которые их преследуют, являются результатом психологической травмы или даже заболевания. Экстрасенс и целитель не в силах побороть рак, он не может поставить медицинский диагноз и написать эпикриз.

«Я никогда не утверждал, что я сверхчеловек. Просто знаю и умею чуть больше остальных. Мои потоки энергии сильнее, поэтому получается чувствовать больше. Но на это способен абсолютно каждый человек», — подчеркивает собеседник.

Сталкиваться с опасными клиентами тоже приходится. Ведь люди надеются на чудо, которое в большинстве своем не происходит. Просят воскресить умерших, физически избавиться от конкурентов, навести порчу или изгнать дьявола. Когда люди не получают желаемого результата, они угрожают и даже обращаются в суд.

«Моя коллега полтора года судилась с обиженной клиенткой, которую не устроил результат. Но мы ведь не даем никаких гарантий. Вы же платите за еду в ресторане, но не всегда она оказывается вкусной», — объясняет Константин.

Салоны магии часто дают консультации по телефону. Это помогает найти «своего» клиента, который впоследствии придет на сеанс, а экстрасенс уже будет знать, с чем имеет дело. Но и такие консультации не обходятся без странностей.

«Я помню, как мне позвонила женщина для записи на прием и говорила со мной шепотом. Мне пришлось выпытывать из нее, в чем же дело. Она уверяла, что родила демона и сейчас держит его на руках, а шепчет, чтоб его не разбудить. Женщина была в истерике, но, по сути, это была обычная послеродовая депрессия и ей нужна была профессиональная помощь», — говорит он.

Заработать на магии

Помощь людям в нашей профессии редко стоит на первом месте. В основном это источник неплохого дохода, и я это не скрываю

Константинэкстрасенс.

По образованию Константин лингвист. Он закончил институт и аспирантуру, свободно разговаривает на четырех языках. Вот только по профессии работать не стал, ссылаясь на низкий доход, а свое хобби превратил в работу.

Он не скрывает, что занимается прибыльным делом. В среднем клиенты оставляют на его ритуальном столе от 10 тысяч рублей за обычный сеанс. Большая часть возвращается на повторные приемы, а там расценки совсем другие. В месяц доход составляет минимум 200 тысяч рублей.

Работа экстрасенса часто схожа с работой психолога. На сеансах люди делятся своей проблемой, проговаривают ее суть, ищут причину. Уже сам этот разговор помогает человеку найти выход. А клиент уже решает для себя — платить за такие услуги квалифицированному специалисту или экстрасенсу.