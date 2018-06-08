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Келли Кларксон похудела на 20 килограммов!
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Келли Кларксон похудела на 20 килограммов! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Первая победительница шоу American Idol Келли Кларксон (36) не стесняется говорить о своей борьбе с лишним весом. Она рассказала изданию Extra, что похудела на 20 килограммов!
Правда, в спортзал она так и не пришла: «Даже не думайте, что я буду туда ходить». Все дело в том, что у Келли диагностировали нарушение в работе щитовидной железы. Какое-то время она лечилась медикаментозно, а потом прочитала книгу «Парадокс растений» Стивена Грэндри. «Я сделала это, чтобы бороться со своим заболеванием. В книге речь идет о том, что пища должна быть органична — без ГМО и пестицидов».
https://www.youtube.com/watch?v=Ra-Om7UMSJc
Теперь Келли следит за тем, как готовит еду, и не принимает лекарства. К слову, худышкой ее никогда нельзя было назвать — она то толстеет, то снова худеет. Но никогда не обращает внимания на обидные комментарии.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kelli-klarkson-pohudela-na-20-kilogrammov/
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