Победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс влюбился в звезду

Бывший муж Мэрилин Керро флиртовал и даже читал стихи.

У мага-победителя 14 сезона «Битвы экстрасенсов», кажется, дела на личном фронте налаживаются. Экстрасенс зазывает на свидание другую звезду ТНТ — участницу «Comedy Баттл» Ариану Лолаеву. Александр познакомился с красоткой во время прямого эфира «PLAY Football Party 2018».

Александр Шепс и Ариана Лолаева стали противниками в виртуальном турнире с участием 32 лучших футбольных сборных мира. Экстрасенс сразу не стал скрывать симпатии к девушке, и даже пошел на поступок, на который парни идут крайне редко — стал подыгрывать Ариане! А еще читал стихотворения, шутил, флиртовал и потом пригласил на свидание.

Напомним, Александр Шепс долгое время встречался с эстонской ведьмой Мэрилин Керро, с которой познакомился на съемках 14 сезона «Битвэ экстрасенсов». По слухам в СМИ, пара рассталась из-за того, что Мэрилин мечтала о детях, а вот Александр пока не был к этому готов. Сейчас Мэрилин ждет ребенка, а вот сердце Александра до недавнего времени было абсолютно свободно.

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