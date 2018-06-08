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Победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс влюбился в звезду
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Победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс влюбился в звезду 

WDay.ru 52 минуты назад
Фото: WDay.ru
Бывший муж Мэрилин Керро флиртовал и даже читал стихи.
У мага-победителя 14 сезона «Битвы экстрасенсов», кажется, дела на личном фронте налаживаются. Экстрасенс зазывает на свидание другую звезду ТНТ — участницу «Comedy Баттл» Ариану Лолаеву. Александр познакомился с красоткой во время прямого эфира «PLAY Football Party 2018».
Александр Шепс и Ариана Лолаева стали противниками в виртуальном турнире с участием 32 лучших футбольных сборных мира. Экстрасенс сразу не стал скрывать симпатии к девушке, и даже пошел на поступок, на который парни идут крайне редко — стал подыгрывать Ариане! А еще читал стихотворения, шутил, флиртовал и потом пригласил на свидание.
Напомним, Александр Шепс долгое время встречался с эстонской ведьмой Мэрилин Керро, с которой познакомился на съемках 14 сезона «Битвэ экстрасенсов». По слухам в СМИ, пара рассталась из-за того, что Мэрилин мечтала о детях, а вот Александр пока не был к этому готов. Сейчас Мэрилин ждет ребенка, а вот сердце Александра до недавнего времени было абсолютно свободно.
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