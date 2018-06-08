Selfmade императрица. Детство Екатерины Великой

Эту девочку воспитывали для того, чтобы она была добропорядочной женой и матерью детей коронованной особы, а она стала самодержавной императрицей, которая сделала себя сама. Екатерина Великая — под этим именем вошла в российскую историю София Августа Фредерика, принцесса Ангальт-Цербстская, уроженка вполне заурядного рода германских князей.

Семейные традиции

Будущая императрица родилась 21 апреля (2 мая) 1729 года в небольшом германском городке Штеттин в семействе герцога Христиана-Августа Ангальт-Цербстского и его супруги Иоганны-Елизаветы, урожденной принцессы Голштинской. Она стала первенцем в этой титулованной, но бедной и заурядной семье. Отец, хоть и голубых кровей, но дослужился только до генерал-майора в армии короля Пруссии и был назначен комендантом в Штеттин, где квартировал пехотный полк. Мать, сама едва выбравшаяся из подросткового возраста, любила светскую жизнь и частенько покидала Штеттинское захолустье ради развлечений при дворе в Берлине или в замках более состоятельных родичей и часто таскала по гостям свою старшую дочку. София Августа Фредерика, или, как ее называли дома, Фике, выросла в бедности, если не сказать в нищете. По меркам мелкопоместных немецких князей, впрочем, это было вполне благополучное детство. Но ела она не досыта, носила перелицованные платьишки, игрушки были самые простые. Играла будущая императрица чаще всего вместе с мальчишками во дворе замка. Лазала по деревьям и подземельям, за что ее бранили и наказывали. Девчачьи чинные игры она с малолетства презирала. Возможно, детские проказы в Штеттине научили ее верховодить мальчиками. Потом уже на российском престоле она умело управляла мужчинами. Мать, как вспоминала впоследствии Екатерина, воспитывала ее при помощи пощечин, которые раздавала по поводу и без. А еще бесконечно унижала девочку. С малолетства внушила той, что она нехороша собой, а значит, ей трудно будет выйти замуж. К тому же дерзка и непокорна. Чтобы смирить гордыню дочери, мать заставляла ее приветствовать всевозможных знатных дам, целуя подол их платьев. Девочка покорно исполняла повеления, но это научило ее не смирению, а лицемерию.

Верная жена и добродетельная мать

Мечтой каждой мелкопоместной немецкой принцессы было удачное замужество. Самым идеальным вариантом считался брак с коронованной особой, где она стала бы преданной супругой и добродетельной матерью наследников трона. Такое идеальное будущее готовили и для Фике. Учили ее, как и всех прочих немецких принцесс, всему понемногу. Чуть-чуть английского, французского и итальянского, танцы, музыка, азы истории, географии, богословия. На учителях, правда, особо не экономили. Помимо гувернантки-француженки, воспитанием Фике занимались капеллан-француз, француз — учитель чистописания и два немца — учителя немецкого языка и музыки. Впоследствии в своих записках Екатерина вспоминала первых воспитателей с умилением и благодарностью. Особенно гувернантку, которая давала ей читать Расина, Корнеля и Мольера, а также научила быть вечной насмешницей, подобно истой парижанке. Одним из самых сильных впечатлений ее детства стала встреча с католическим священником, который слыл умелым хиромантом и, взглянув на ладонь девочки, предсказал ей три короны. То есть предсказал исполнение мечты.

Счастливый лотерейный билет в Россию

Мечты стали сбываться, когда Фике исполнилось 14 лет. Российская самодержица Елизавета Петровна стала подыскивать в Европе невесту для своего племянника и наследника Петра Федоровича, урожденного принца Голштейн-Готторпского. В результате ожесточенных интриг в список невест попала и Фике, чью кандидатуру поддержал король Пруссии. Фике видела своего потенциального мужа и троюродного брата, когда ей было 10 лет, и тщедушный мальчик произвел на нее тягостное впечатление. Но какое это имеет значение, если впереди — корона? Ее даже не смущала необходимость принять православие, что очень беспокоило отца — убежденного лютеранина. Мать с дочерью отправились на смотрины. Путешествие в очередной раз убедило Фике, что Петербург «стоит мессы». До Риги они добирались в хлюпких рыдванах на перекладных, ночуя на почтовых станциях в убогих семейных спальнях почтмейстеров. В Риге все волшебным образом переменилось: соболиные шубы, роскошные сани, гвардейский караул, королевские почести. В Петербурге мать с дочерью задержались на несколько дней, чтобы, как деликатно сказано в гоф-фурьерском журнале: «применить свой туалет к общепринятой моде». Фике ехала к своему счастью, имея в качестве приданого двенадцать сорочек и три платья, чего было явно недостаточно. Извещенная об убогости гардероба невесты и ее матери императрица Елизавета попросила это исправить в модных ателье столицы империи. Роскошь Петербурга и пышность двора потрясли мать и дочь до глубины души. Возможно, в те дни Екатерина и решила, что Россия — ее судьба.

Уроки самодержавного лицемерия

В своих записках уже зрелая императрица пишет, что, оказавшись в далекой стране, она поняла, что для того, чтобы здесь остаться и укрепиться, она должна 1) нравиться великому князю, 2) нравиться императрице, 3) нравиться народу. Екатерина откровенно делится: «Я хотела бы выполнить все три пункта, и если это мне не удалось, то либо (желанные) предметы не были расположены к тому, чтоб это было, или же Провидению это не было угодно; ибо поистине я ничем не пренебрегала, чтобы этого достичь: угодливость, покорность, уважение, желание нравиться, желание поступать, как следует, искренняя привязанность». Еще она поняла, что для того, чтобы «остаться в России, иметь в ней значение и — как знать? — играть в ней роль, следует сделаться русской». А это, прежде всего, русский язык и православие. Фике, невзирая ни на какие вечерние увеселения при дворе, каждое утро на рассвете повторяла уроки своего учителя русского языка Ададурова. Полуодетая девочка ходила босиком по комнате, заучивая трудные слова, склонения и спряжения. В результате — тяжелейшее воспаление легких. Прогнозы лекарей самые неблагоприятные. Но весь двор и сама императрица с радостью обсуждают такое усердие в русской словесности. Девочка почти в бреду, почти при смерти, и мать предлагает позвать лютеранского пастора. А будущая Екатерина Великая требует к ложу Симеона Тодорского, православного священника, которому было вверено религиозное воспитание великого князя и который должен был вскоре приступить к религиозному воспитанию будущей великой княгини. Она уже считает себя православной. И опять набожная Елизавета Петровна чуть не рыдает у постели больной, а при дворе разлетаются лестные для будущей императрицы слухи. Каждый может сам для себя решить, чего здесь было больше — «угодливости, покорности или уважения».

Руссо и Россия

Юная Екатерина старательно интересуется российской историей и русскими обычаями, расспрашивает придворных об их генеалогии и подвигах Петра Великого, о правлении Анны Иоанновны. Во время поездок в Киев, Москву, Троице-Сергиеву лавру с немецкой дотошностью вникает в мельчайшие детали того, что видит вокруг. И все старательно запоминает. А еще она читает. Именно в России маленькая Фике пристрастилась к чтению, причем от дамских любовных романов быстро перешла к трудам Руссо, Монтескье, Вольтера, Дидро и других титанов философии, права и экономики. Так складывалось мировоззрение будущей императрицы, в котором идеи просветителей накладывались на знания о России, где, как ей казалось, эти идеи можно было применить с большой пользой. Так выросла и сформировалась та, кого в России назовут Великой. Та, кого растили как верную жену и добропорядочную мать, а прославленной властительницей, которую Вольтер назвал Семирамидой Севера, она сделала себя сама.