Избушку на Тургенева, где был «Коляда-театр», наконец-то отреставрируют

Памятник архитектуры Дом М. И. Маева на улице Тургенева, 20, где раньше находился «Коляда-театр», отреставрируют. На сайте госзакупок опубликован конкурс на сохранение деревянного дома. Цена контракта — 1,2 миллиона рублей. Подрядчика выберут 25 июня.

Работы подрядчик должен начать сразу после подписания контракта и закончить через 4 месяца. За это время рабочие должны будут провести отделку стен и потолков первого этажа, а также постелить полы на двух этажах.

«Подрядчик должен иметь лицензию на право выполнения данных работ по сохранению объектов культурного наследия», — говорится в конкурсной документации.

О том, что Дом М. И. Маева будут реконструировать, стало известно еще в октябре 2015 года. Тогда научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области объявил конкурс на разработку научно-проектных документов.

Дом Маева является примером деревянного зодчества середины XIX века.

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