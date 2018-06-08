«Как муж это терпит?!»: Алена Водонаева оголила ягодицы

Алена Водонаева не стесняется преподносить своим фанатам пикантные фото. Для телеведущей демонстрировать оголенные части тела вполне в порядке вещей, и большинство её подписчиков спокойно реагируют на это. Однако в этот раз у пользователей рунета на фоне очередного вульгарного снимка произошел эмоциональный всплеск: они не смогли сдержать своего возмущения от уведенных ягодиц красотки.

Водонавева предстала перед многомиллионной публикой стоящей на балконе и приспустившей брюки. Она в шутку написала про пейзаж, красовавшийся за ней, якобы отвлекая внимание от ягодиц, однако взгляд обитателей Инстаграма, конечно, сфокусировался на переднем плане.

У многих возник вопрос, зачем Водонаева показала ягодицы огромной аудитории, а кто-то даже воспринял это как грубый жест. По словам комментирующих, какой бы прекрасной не была фигура Алены, лицезреть пятую точку в такой подаче никому неприятно, это сравнили с демонстрацией среднего пальца и приняли все на свой счет. Алену попросили более уважительно относиться к поклонникам и впредь не публиковать подобное. Но все недовольство исходило исключительно от представительниц прекрасного пола. Мужская же часть подписчиков Алены принялась расхваливать шикарные формы и ставить её в пример злорадствующим в комментариях женщинам. «Как муж до сих пор это терпит?! То грудь, то попа, что дальше?!» «А вы не привыкли еще? Она постоянно снимается для Максим или Плей Бой» Что вас удивляет?« «Ну просто непонятна задумка фото, для чего такой жест? Ощущение, что она всех туда посылает!» «Некрасиво с вашей стороны поворачиваться задом к фанатам…»

А недавно Алена Водонаева опубликовала еще один провокационный пост. В ответ на оскорбления в сторону внешности своего супруга, она решила показать его голый торс и заверила, что ежедневно занимается с ним любовью [.