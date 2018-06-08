Ещё
«Как муж это терпит?!»: Алена Водонаева оголила ягодицы
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Как муж это терпит?!»: Алена Водонаева оголила ягодицы 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Алена Водонаева не стесняется преподносить своим фанатам пикантные фото. Для телеведущей демонстрировать оголенные части тела вполне в порядке вещей, и большинство её подписчиков спокойно реагируют на это. Однако в этот раз у пользователей рунета на фоне очередного вульгарного снимка произошел эмоциональный всплеск: они не смогли сдержать своего возмущения от уведенных ягодиц красотки.
Водонавева предстала перед многомиллионной публикой стоящей на балконе и приспустившей брюки. Она в шутку написала про пейзаж, красовавшийся за ней, якобы отвлекая внимание от ягодиц, однако взгляд обитателей Инстаграма, конечно, сфокусировался на переднем плане.
У многих возник вопрос, зачем Водонаева показала ягодицы огромной аудитории, а кто-то даже воспринял это как грубый жест. По словам комментирующих, какой бы прекрасной не была фигура Алены, лицезреть пятую точку в такой подаче никому неприятно, это сравнили с демонстрацией среднего пальца и приняли все на свой счет. Алену попросили более уважительно относиться к поклонникам и впредь не публиковать подобное. Но все недовольство исходило исключительно от представительниц прекрасного пола. Мужская же часть подписчиков Алены принялась расхваливать шикарные формы и ставить её в пример злорадствующим в комментариях женщинам. «Как муж до сих пор это терпит?! То грудь, то попа, что дальше?!» «А вы не привыкли еще? Она постоянно снимается для Максим или Плей Бой» Что вас удивляет?« «Ну просто непонятна задумка фото, для чего такой жест? Ощущение, что она всех туда посылает!» «Некрасиво с вашей стороны поворачиваться задом к фанатам…»
А недавно Алена Водонаева опубликовала еще один провокационный пост. В ответ на оскорбления в сторону внешности своего супруга, она решила показать его голый торс и заверила, что ежедневно занимается с ним любовью [.
Eva.ru: последние новости
Мэрайя Кэри рассказала о сложном детстве и сексуальных домогательствах «Ходила бы голой уже»: Белла Хадид сверкнула грудью в откровенном топе «Что за помятый киндер?»: спутник Светланы Бондарчук вызвал насмешки у публики
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади20
Голое платье Бузовой произвело фурор3
Самой сексуальной стала модель с 4-м размером21
У Анастасии Квитко «скачут» импланты9
Как по бровям мужчины понять, что он гад7
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
14:06
Вместо этих продуктов мы покупаем подделки
Еда Здоровье
10:16
Знаменитости, которые избавились от беременности
Звёзды Здоровье
00:54
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади
Звёзды
03:41
Бывшая участница «Дома‐2» завела роман с женщиной
Звёзды
06:38
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
05:04
Какие продукты категорически нельзя смешивать
Еда Здоровье
01:18
Самой сексуальной стала модель с 4-м размером
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение