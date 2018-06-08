Тихое мещанское счастье

Вот так красотища! У моей соседки Лены под окнами расцвел настоящий сад. Кусты роз, тюльпаны, какие-то кустарники с мелкими цветами… На своей «делянке» соседка, похоже, проводит все свободное время. Копается в земле и напевает.

— Я бы вдоль всего дома палисадник красивый сделала! Но, оказывается, нужно разрешение соседей и управы, — рассказывает Лена. — А на весь дом мне не дают. Благоустройство двора — реальная проблема. Дело в том, что, как правило, он жителям не принадлежит. Это городская территория. Хочешь что-то улучшить — проси управу. А сам — ни-ни. Потому что, по закону, нужен проект, потом его согласование в нескольких инстанциях, потом конкурс на проведение работ, потом приемка… В общем — морока долгая. Но это полбеды. В конце концов большинство дворов коммунальщики и без жильцов приемлемо содержат. Настоящая беда, как ни странно — зелень.

Еще в советские годы деревья и кустарники во время субботников сажали чуть ли не в метре от фасада. Потому что был план: воткнуть в землю столько-то саженцев. Куда именно — ваша проблема. Ну и втыкали. А теперь эти саженцы «вымахали», и их ветви стучат нам в окна. Но и это не так страшно: можно сделать заявку в управу и мешающие ветви спилят.

Реальная проблема — тень. Обильная листва не дает пробиться свету в окна, как минимум, двух-трех нижних этажей. В квартирах — темно и сыро. Казалось бы: спилите затеняющие квартиры деревья, высадите новые, дальше от фасада. Но нет. Срубить дерево и посадить новое ни коммунальщики, ни, тем более, сами жители не имеют права. Нужен, опять же, проект, который необходимо согласовать с кучей инстанций. Кто этим будет заниматься? Вопрос риторический.

Ситуацию усугубляют сами жители. В кусты под окнами они бросают окурки, огрызки и прочий мелкий мусор. Причем в количестве, которое дворники порой не успевают «перелопатить». Вот и получается, что вместо ми-ми-ми садика, как у Лены, у нас под окнами что-то среднее, между неопрятными зарослями и помойкой.

Есть ли выход из ситуации? Я вижу два варианта. Первый — позволить жителям-активистам самостоятельно ухаживать за палисадниками и подстригать кустарники. Хоть у себя под окнами, хоть во всем дворе. Второй вариант — резко упростить процедуру спиливания одних деревьев и высадки новых. Вот тогда, подозреваю, и наступит тихое мещанское счастье — с садиками под окнами для всех.