Потребности женщины в родах, и как они реализуются в роддомах

Всем известно, что роды — это вам не за хлебом сходить. Это особый процесс, происходящий с женским телом, целью которого является рождение на свет человеческого младенца. На самом деле досконально процесс родов ещё не изучен. Довольно подробно рассмотрены периоды родов, механика движения младенца, но до сих пор остаётся загадкой телесная регуляция. Одним словом, как тело хочет рожать. Почему в одних и тех же условиях женщины рожают по-разному? Под влиянием каких сил родовая деятельность то усиливается, то замедляется?

Роды не универсальный механический процесс

Очень долгое время роды рассматривались в отрыве от чувств и ощущений женщины. Роженицу укладывали на спину, чтобы было удобно медицинскому персоналу, обездвиживали с помощью капельниц и аппаратов КТГ, чтобы не мешала, требовали, чтобы она не издавала ни звука, помещали её в холодный родильный зал, не считали нужным разговаривать с ней и успокаивать её. Очень медленно, но стратегия ведения родов меняется. Это происходит благодаря тому, что женщины рассказывают о том, как им было страшно и больно, когда их считали неодушевлёнными объектами в родах. Сейчас доказательная медицина с удивлением обнаруживает, что именно состояние женщины, удовлетворение её потребностей, её комфорт определяют, каким будет исход родов. Оказывается, мало привести роженицу в стерильный родзал, поставить ей стимулирующий препарат и уложить под КТГ! В этом случае почему-то хорошо начавшаяся родовая деятельность затихает, шейка матки плохо раскрывается, а ребёнок испытывает гипоксию. Странно, ведь технически всё должно быть нормально, в чём же дело?!

От женского комфорта зависит исход родов

Но если оторваться от учебника по акушерству, планов и протоколов и взглянуть на реальных женщин, то мы обнаруживаем, что они все разные. С разным типом телосложения, разным типом нервной деятельности, с разным опытом, чувствами, тревогами и опасениями. И они не просто объект в родах, а самый главный их рулевой. Именно от психологического и физического состояния роженицы зависит то, как будет работать в родах её тело. Тогда и задачи медицинского персонала меняются в корне. Не контролировать, а поддерживать; не заставлять, а наблюдать; не стимулировать, а удовлетворять потребности.

Какие же основные потребности роженицы в родах?

Безопасность. Казалось бы, что может быть безопаснее роддома. Тут тебе и врачи квалифицированные, и чистота, и медицинская помощь. Но такая ли безопасность нужна женщине в процессе родов. Основной целью безопасного пространства для роженицы является телесное и психологическое расслабление. Это нужно для того, чтобы в крови было как можно меньше адреналина и больше такого необходимого окситоцина. Если мы попадаем в среду, где нас ругают, обесценивают, указывают, что делать и какую позу принять, то наше тело и психика расценивают это как угрозу. Безопасное пространство для роженицы — это место, где она может уединиться, свободно двигаться и не бояться сделать что-то не так.

Уединение. Возможность остаться одной и прислушаться к своим ощущениям имеет огромное значение в родах. Как правило, в роддомах роженицу сразу окружает куча народа: гинеколог, акушерка, неонатологи, медсёстры и санитарки. Все эти люди могут свободно входить в палату, делать с женщиной какие-то манипуляции, часто даже не сообщая их значение. Роженица находится постоянно в тонусе, реагирует на медперсонал, отвечает на их вопросы, выполняет требования. Всё это стимулирует нашу сознательную деятельность, кору больших полушарий, так называемый неокортекс. И проблема в том, что именно стимулирование сознательной деятельности тормозит родовую деятельность, которой заведуют наши подкорковые центры. Поэтому уединение в безопасной обстановке помогает не только расслабиться, но и почувствовать своё тело, понять, что ему хочется и как это сделать.

Свободное поведение. Сейчас роженицам в роддомах всё чаще позволяют двигаться. В некоторых есть шведские стенки, фитболы, свисающие с потолка тканевые канаты. Всё это сделано с целью помочь женщине принять желаемое положение в родах. И это нужно не просто для облегчения боли или лучшего продвижения ребёнка. Более всего это способствует настройке на потребности собственного тела и потребности рождающегося малыша. И здесь совершенно не допустимо устанавливать какие-то правила о том, как верно двигаться, а как нет, какую позу нужно принимать, а какую нельзя. Тело будто само хочет встать в коленно-локтевую позу, или выгнуть спину, или начать мычать и стонать. Важно лишь услышать эту потребность и следовать ей.

Темнота, тепло и тишина. Чрезмерная стимуляция наших анализаторов опять же активизирует сознательную деятельность. Яркий свет, бренчание инструментов, прохлада в родзале, холодные инструменты или руки врача, прикасающиеся к телу, это всё создаёт ощущение небезопасности и напряжения. Вся эта сенсорная стимуляция будто выдёргивает женщину из состояния сосредоточенности и слушания себя. Я вспоминаю, как сильно мне помогало то, что акушерка заботливо гасила свет в моей палате, я закрывала глаза и раскачивалась на схватках. Это не уменьшает боль, но помогает пережить её.

Иногда из роддома хочется убежать

Сейчас я думаю о том, как эти простые человеческие потребности рожающей женщины реализуются в наших роддомах. Мы поступаем в приёмный покой, и нас дотошно расспрашивают о последних месячных, о том, побрита ли промежность и когда были сделаны последние анализы. В палату, где женщина пытается уединиться, бесконечно заходят люди и буднично совершают какие-то манипуляции. Нас учат, как правильно дышать, скакать на фитболе, лежать на неудобном кресле, ругают за отошедшие на пол воды, требуют шевелиться быстрее, обесценивают чувства и заставляют не кричать. Но никто не учит нас прислушиваться к своим потребностям и делать себе хорошо. Неудивительно, что в таких условиях родовая деятельность затихает или перестаёт быть регулярной, неудивительно, что наше тело отказывается рожать в небезопасной обстановке. Пока к процедуре родов будут относиться как к механическому процессу, где «все выжили» — и уже хорошо, мы так и будем бояться рожать. И единственное, что мы с вами сейчас можем сделать, — это не молчать. Отстаивать своё право на удовлетворение своих нужд, верить в то, что ваше тело знает, как ему лучше рожать и заботиться о себе в своих родах.