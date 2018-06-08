Вопреки всем слухам: Пелагея с мужем улетели на Мальдивы 

@pelageyshkaВопреки всем слухам: Пелагея с мужем улетели на МальдивыСовсем недавно ходили слухи о том, что в семье Пелагеи (31) и хоккеиста Ивана Телегина (26) якобы не все гладко. Мол, спортсмен допустил интрижку на стороне, но певица его простила. Затем все бурно обсуждали изменения во внешности фолк-звезды: она продемонстрировала идеальный размер груди. Была пластика или нет, достоверно неизвестно, но молодая мама точно может похвастаться роскошными формами. А последняя фотография, опубликованная Пелагей у себя в микроблоге, и вовсе доказывает, что в семье царит идиллия. Супруги улетели на Мальдивы и в полной мере наслаждаются отдыхом. Компанию им составили давние друзья — семья хоккеиста Никиты Нестерова и его возлюбленной.
Публикация от Фан аккаунт Поли? (@pelageyshka) 7 Июн 2018 в 11:16 PDT Напомним, у Пелагея и Ивана Телегина растет полуторагодовалая дочь Таисия. Также у спортсмена есть сын Марк от гражданской супруги — они практически ровесники с Таисией. Известно, что спортсмен материально помогает матери своего первого ребенка, а Пелагея не раз подчеркивала, что не уводила супруга из семьи: «Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у меня совесть чистая, и я сплю прекрасно. А все остальное, что говорят, не стоит этому верить. Я бы не смогла спокойно жить, если бы то, что пишут, было правдой, если бы я кого-то уводила…!». А тем временем жена Александра Овечкина перестала скрывать беременность.