«Увидимся на той стороне»: работница крематория рассказала об особенностях своей работы

Теплозащитный костюм, толстые перчатки и маска для лица — это униформа человека, который провожает в последний путь и отправляет в печь крематория гробы с почившими. Работа в месте, где человек, а точнее его тело, находит последнее пристанище и покой, ассоциируется у большинства людей с мрачной и таинственной атмосферой.

Одна из работниц крематория поделилась откровениями о своей непростой работе, что дало уникальный шанс узнать о профессии, о которой в обществе принято не говорить и ничего не знать.

Женщина под ником ILoveKermit на портале mumsnet.com ответила на все интересующие аудиторию вопросы.

В зависимости от размера тела и из чего сделан гроб процесс сжигания длится больше часа, а гроб превращается в пепел при температуре от 800 до 1000 градусов по Цельсию.

«Кремулятор — это машина для обработки праха умершего, работу которой можно сравнить, пожалуй, с кофемолкой, только она крутится очень быстро» — рассказала работница крематория. «Гробы сгорают полностью, превращаясь в пепел, и нам запрещено их открывать, как только они оказываются за занавесом».

«Кремация умерших от рака, пожилых и худых людей занимает гораздо больше времени, чем людей с избыточным весом и соответственно большим количеством жира».

В конце кремации, которая, к слову, не имеет никакого запаха, пепел в основном состоит из костей и гроба, поскольку мышцы и жир полностью распадаются. Также техник крематория поделилась, что иногда остаются «закальцинированные кости» и металлические предметы от пирсинга или после операций. Их обрабатывают и отправляют родным усопшего по их просьбе. «Кольца, золото и серебро плавится и затвердевают в маленькие шарики, которые потом отправляют в переработку, если только родные не просили их вернуть».

По словам работницы крематория из Великобритании, она зарабатывает около полутора миллиона рублей (31 тысяча австралийских долларов) в год. На вопрос о том, чей же прах на самом деле выдают в урне, женщина с уверенностью ответила, что в Англии на 100 процентов в крематории семье выдают именно прах их родственника.

«Обычно я не испытываю эмоций к тем, кто лежит в гробу, так как я не знала их. Но я расстраиваюсь, когда надо хоронить младенцев, маленьких детей и людей моего возраста. Но держу это в себе».

«На самом деле моя работа заставляет чувствовать мир по-особенному, я стараясь жить на всю катушку».

В большинстве случаев процесс кремации идет как положено, но иногда что-то происходит — взрывается кардиостимулятор или после находят странные предметы, например, книги. «Однажды я сгребала пепел и наткнулась на книгу, абсолютно не тронутую огнем. Мы думаем, что это была Библия, у нее были очень плотные страницы. Много лет назад владельцы похоронных бюро использовали Библии как подушку для головы почившего».

Несмотря на то, что кремация широко распространена как способ захоронения, существуют ограничения по размеру тела и весу. Покойных с экстремально избыточным весом перемещают с помощью крана.

«Я по сути последний человек, который касается людей, которых вы любите. И это большая честь для меня. Я всегда произношу вслед «Увидимся на той стороне, когда бы это ни случилось»».