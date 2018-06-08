Красота по-итальянски: лучшие курорты и самые красивые украшения

По Италии можно путешествовать и без гида, в ритме «куда глаза глядят», и все равно пребывать в таком восторге, как будто бы вы сбились с пути в лучшей стране мира. И все же кое-какие ориентиры в Италии стоит иметь, чтобы не упустить из вида ее главные драгоценные жемчужины — острова Сицилию и Капри (оба с собственным узнаваемым характером!), Амальфитанское побережье с его изумрудно-сапфировыми пейзажами, безмятежное и столь любимое знаменитостями озеро Комо и, конечно, винные поля Тосканы. А на месте терять голову уже совершенно не возбраняется, тем более что соблазнов у вас будет много.

Озеро Комо

Комо представляет собой версию рая, задуманную аристократией: вместо шумных дискотек на берегу — чинные рестораны под кронами цветущих деревьев, вместо яхт — прогулочные лодочки, а вместо приморского зноя — легкая прохлада с деликатным напоминанием о том, что где-то поблизости есть Альпы. Неудивительно, что это уединенное место так любят знаменитости. Если ваше время на знакомство с Комо ограничено, то прямо с утра берите лодку с гидом напрокат и рассматривайте все самые роскошные виллы с воды, а вечером в поисках уютного ресторанчика для ужина отправляйтесь в центр городка к собору Дуомо ди Комо.

Амальфитанское побережье

Пасторальные городки Амальфитанского побережья прекрасно рекламируют собой Италию, поэтому и туристов здесь всегда много. Большинство следует проторенным маршрутом по приморскому серпантину от Салерно в Позитано, Равелло, Амальфи и Сорренто. Уже сами названия звучат как музыка, а какие из окон открываются виды на скалистые утесы и крошечные домики у кромки бирюзовых пляжей! Не ленитесь сделать остановку в каждом городке и разгадать для себя, почему же итальянский стиль такой яркий, колоритный и залитый солнечным светом, как и все пейзажи вокруг.

Остров Сицилия

В Сицилию путешественники влюбляются с первого взгляда и потом, как местные, с гордостью заявляют, что «Сицилия — это не Италия». Учтите, что в июле и в августе на Сицилии так жарко, что кажется, что плавятся крыши домов, а вот в октябре стоит идеальное межсезонье с комфортными +27 в воздухе. Что касается туризма, то вам не стоит упускать из виду две исторические точки — Палермо и Чефалу. Около Палермо собрана мозаика самых красивых пляжей острова, а Чефалу являет собой город-музей под открытым небом со зданиями XII века.

Провинция Тоскана

Такого количества бесконечных пасторальных ландшафтов в Италии нет нигде, кроме Тосканы, а прославился регион тем, как грамотно использовали его зеленую красоту, — винодельческим промыслом. Безусловный must have в Тоскане — это марш-бросок по винодельням с дегустацией, обед с местными трюфелями и ночь в одном из отелей Монтепульчано на фоне бескрайних лугов и виноградников. Не забудьте увезти с собой в подарок несколько бутылочек про запас, а также нарезку из мяса тосканского дикого кабана как здешний вариант хамона.

Остров Капри

Аквамариновые бухты, извилистые дороги и высоченные скалы причудливых форм, с которых открываются захватывающие виды, — таким Капри вы уже наверняка наблюдали в журналах и на открытках. Вживую все еще живописнее, особенно если взять напрокат открытый автомобиль, включить фантазию и представить себя героиней итальянского кино. Кстати, может быть, именно так делали и Жаклин Кеннеди , и Софи Лорен , когда отдыхали на Капри и модничали на местных пляжах в широкополых шляпах, массивных очках и винтажных купальниках.

Украшения в итальянском стиле

Первым делом на ум приходит эстетика Dolce & Gabbana — этот итальянский дуэт и вправду сумел создать квинтэссенцию родного им колорита и перевести ее в востребованную коммерческую приманку. Что же отличает итальянский стиль в ювелирных украшениях? В первую очередь, это обилие желтого золота. Оно может комбинироваться с жемчугом, с белым золотом, с деталями из цветной эмали, но именно солнечное желтое золото является основой итальянских украшений. Если анализировать тематику, то итальянскому стилю близки флора и фауна: например, вы часто найдете у итальянских дизайнеров кольца с тиграми и крупными розами, богато украшенные кристаллами или бриллиантами. Украшения в итальянском стиле всегда избыточны, монументальны и… не созданы для скромниц. Возьмите тот же браслет-цепочку, и у итальянцев это будет массивная цепочка в количестве трех штук плюс еще и увесистый кулон в качестве «утяжелителя». При подготовке этого материала мы изучили также и новое поколение итальянских дизайнеров — талантливую молодежь, которая завоевывает рынок под похвалы от итальянского Vogue. И наш вердикт: никакого минимализма вы у них также не найдете, это снова крупные формы, эклектика в материалах (например, позолота и цветная кожа), ажурные узоры на металле, разноцветные камни и фирменное ощущение праздника в каждом изделии.

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