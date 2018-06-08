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Археологи нашли на улице Станиславского предметы меотов из золота
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Археологи нашли на улице Станиславского предметы меотов из золота 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Археологи во время раскопок на улице Станиславского нашли золотые предметы, которые принадлежали древнему народу меотов, жившему здесь до третьего века нашей эры. Об этом сообщает портал «Ростов.ру». Рядом с крупным торговым и политическим центром Танаисом меоты занимались оптовой торговлей, выступая в качестве посредников у греков и кочевников. Таким образом, торговлей на месте будущего Ростова-на-Дону занимались испокон веков. В частности, археологи нашли бусы из стекла, минералов, раковин и даже кораллов. Также в погребениях нашли изделия из золота, и это при том, что большинство могил разграбили еще в древности. При этом ткань за несколько веков истлела, а вот золото дожило до потомков. «Все находки довольно простые, грубо выполненные местными мастерами, не имевшими опыта изготовления более изящных художественных изделий», — отметил руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. Он рассказал, что были обнаружены две шейные гривны, браслет с несомкнутыми концами, серьги, подвески с различными вставками из полудрагоценных камней, множество мелких нашивных штампованных бляшек и кусочки золотой фольги. Ранее золотые изделия находили в Кобяковом городище и на строительстве донского аэропорта Платов. Меоты переселились на место будущего Ростова-на-Дону с Кубани. Здесь сформировалась группа городищ и поселков, образующих торгово-ремесленную и сельскохозяйственную округу. «Ростовское городище» было открыто в 1923 г. Напомним, уже через неделю по улице Станиславского после реконструкции будет открыто автомобильное и трамвайное движение.
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