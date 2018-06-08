Археологи нашли на улице Станиславского предметы меотов из золота

Археологи во время раскопок на улице Станиславского нашли золотые предметы, которые принадлежали древнему народу меотов, жившему здесь до третьего века нашей эры. Об этом сообщает портал «Ростов.ру». Рядом с крупным торговым и политическим центром Танаисом меоты занимались оптовой торговлей, выступая в качестве посредников у греков и кочевников. Таким образом, торговлей на месте будущего Ростова-на-Дону занимались испокон веков. В частности, археологи нашли бусы из стекла, минералов, раковин и даже кораллов. Также в погребениях нашли изделия из золота, и это при том, что большинство могил разграбили еще в древности. При этом ткань за несколько веков истлела, а вот золото дожило до потомков. «Все находки довольно простые, грубо выполненные местными мастерами, не имевшими опыта изготовления более изящных художественных изделий», — отметил руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. Он рассказал, что были обнаружены две шейные гривны, браслет с несомкнутыми концами, серьги, подвески с различными вставками из полудрагоценных камней, множество мелких нашивных штампованных бляшек и кусочки золотой фольги. Ранее золотые изделия находили в Кобяковом городище и на строительстве донского аэропорта Платов. Меоты переселились на место будущего Ростова-на-Дону с Кубани. Здесь сформировалась группа городищ и поселков, образующих торгово-ремесленную и сельскохозяйственную округу. «Ростовское городище» было открыто в 1923 г. Напомним, уже через неделю по улице Станиславского после реконструкции будет открыто автомобильное и трамвайное движение.