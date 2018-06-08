«Как-то всё сошлось». Архангельская Булочка нашла хозяев

На протяжении полугода « АиФ » помогает брошенным собакам найти дом и любящую семью: рассказывает своим читателям истории брошенных хвостиков. Так было и с малогабаритной собачкой по имени Булочка. О её истории узнала дизайнер игрушек из Архангельска Александра Скородумова, о которой, кстати, мы писали в 2016 году.

Во время знакомства с Александрой Булочка показала, как умеет слушаться, и участники смотрин решили: «ущеновлению» — быть! И уже по пути домой Булочка с радостью пожёвывала колбаску из зоомагазина. В новую квартиру малогабаритная собачка вошла легко и уверенно: будто всегда жила здесь, к кошачьей мисочке не подходит — просьбу поняла с первого раза. Конечно, Булочке ещё нужно время, чтобы адаптироваться к новым людям в её жизни, кошке и месту, и она пока волнуется по ночам, побаивается темноты.

Саша признаётся, что ей необычайно повезло: «Я всегда хотела собаку, и чтобы она была только моей. Знаете, животное, в которое врастаешь. К тому же у нас маленькая квартира, ещё есть кошка. Поэтому нужна была маленькая и дружелюбная к кошкам собачка. Искала „ту самую“ долго: по сайтам объявлений, в Катунинском приюте для собак, но всё что-то было не то. Пока однажды муж не рассказал про Булочку. Да, она не знает команд, но собака невероятно доб­рая, ласковая и понимающая нашу речь. Моя подруженция! Булочка небольшая, и наладить общий язык с ней мне, как женщине, проще, чем с крупным псом. А сейчас это счастье лежит у меня под мышкой и тихо посапывает. Будто она всегда была здесь. Как-то всё сошлось… » Действительно, настоящая история со счастливым концом!

Надеемся, это не последняя собака, которой «АиФ» помог найти дом. Ищите гав-истории в прошлых и будущих номерах еженедельника. Кто станет следующим ущеновителем?