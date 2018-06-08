В Красноярске выявили некачественную тушёнку

Фальсифицированную тушёную говядину выявили красноярские специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского центра стандартизации и метрологии Росстандарта.

89% проверенных мясных консервов не соответствуют ГОСТу. Для мониторинга приобрели девять образцов мясных кусковых стерилизованных консервов торговых марок высшего сорта: «Курганский стандарт» (Россия, г. Курган), «ОВА» (Россия, г. Калининград), «Елинский» (Россия, г. Гвардейск), «Честный продукт» (Россия, г. Старая Русса), «Наша трапеза» (Россия, г. Великий Новгород), «Лужский консервный завод» (Россия, г. Луга), «Семейный бюджет» (Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск), «Совок» (Россия, г. Советск) и первого сорта: «Семейный бюджет» (Россия, г. Мценск).

В лабораторных условиях образцы прошли исследования на соответствие ГОСТу по физико-химическим показателям: массовая доля жира, белка, хлористого натрия, мяса и жира, а также с помощью гистологических исследований был определен фактический состав используемого сырья.

По результатам проверки 89% тушенки было признано фальсификатом:

— ТМ «Курганский стандарт» (ООО Курганский мясокомбинат, Курган)

Массовая доля мяса и жира — 49,2% при норме 58%, доля жира — 18,4% при норме 17%.

Выявлены крахмал и крахмалосодержащие компоненты, камедь.

— ТМ «Ова» (ООО КМПЗ Балтпроммясо, Калининград)

Массовая доля белка — 6,87% при норме 15%, доля мяса и жира — 14,1% при норме 58%.

Выявлены хрящевая, железистая ткани, костные фрагменты, крахмалосодержащие компоненты.

— ТМ «Елинский» (ООО БРТ Калинингадская обл., Гвардейск)

Массовая доля мяса и жира — 19,2% при норме 58%.

Выявлены костные фрагменты, крахмалосодержащие компоненты, изолированный соевый белок.

— ТМ «Наша трапеза» (ОАО Великоновгородский мясной двор. Великий Новгород)

Доля мяса и жира — 56% при норме 58%. Доля жира — 17,9% при норме 17%.

Выявлены крахмалосодержащие компоненты.

— ТМ «Лужский консервный завод» (ПО Лужский консервный завод, Ленинградская обл., Луга)

Доля мяса и жира — 27% при норме 58%.

Выявлены крахмалосодержащие и костные компоненты.

— ТМ «Семейный бюджет» (ОАО РАПП Кавказ-мясо, КЧР, Черкесск)

Доля белка — 9,43% при норме 15%, доля мяса и жира — 19,6% при норме 58%.

Выявлены субпродукты, лимфатический узел, костные фрагменты.

— ТМ «Совок» (ООО Балтком, Калининграская обл., Советск)

Выявлены крахмалосодержащие компоненты, камедь.

— ТМ «Семейный бюджет» (АО Орелпродукт, г. Троицк, г. Мценск)

Доля белка — 12,1% при норме 15%, доля мяса и жира — 23,5% при норме 58%.

Выявлены крахмалосодержащие компоненты, изолированный соевый белок, субпродукты, костные фрагменты, хрящевая ткань.

Единственным образцом, допущенным к дегустации, оказалась тушенка ТМ «Честный продукт» (ООО ПК Русь, Новгородская область, Старая Русса). К ней у экспертов претензий не было.

«По словам экспертов, с некоторыми фальсифицированными образцами они сталкивались и раньше, но никаких изменений в сторону улучшения качества не произошло», — рассказывают в ассоциации «Енисейский стандарт».