«Холостяк» Илья Глинников отрастил бороду… и щеки

Красавец-актер удивил поклонниц новым selfie, на котором его не узнать…

В жизни Ильи Глинникова за этот год произошло много перемен. Он расстался со своей девушкой, много работал, путешествовал и даже сменил имидж… На днях актер поделился фотографией с бородой, на которой его можно узнать с большим трудом.

Подписчиц удивила заметно отросшая борода Ильи, а также сама прическа. Вместо привычной короткой стрижки актер отрастил волосы. А если добавить еще не свойственную Илье круглую форму очков, то кажется, что перед нами и не звезда «Интернов» вовсе, а совсем другой человек.

Девушки-подписчицы хоть и удивились, но преображение актера оценили.

«Самый добрый, а теперь еще и самый милый», «А тебе идет, красавчик», «Давно сохла по Илье, а теперь и совсем влюбилась без памяти», — писали они.

Хотя, возможно, перемены в имидже связаны и с изменениями на личном фронте. Ведь последние недели в прессе бурно обсуждался роман Глинникова с участницей «Холостяка» Мадиной Тамовой, хотя и оба молодых человека пока что интрижку отрицают.

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