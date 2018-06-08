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«Холостяк» Илья Глинников отрастил бороду… и щеки
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«Холостяк» Илья Глинников отрастил бороду… и щеки 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Красавец-актер удивил поклонниц новым selfie, на котором его не узнать…
В жизни Ильи Глинникова за этот год произошло много перемен. Он расстался со своей девушкой, много работал, путешествовал и даже сменил имидж… На днях актер поделился фотографией с бородой, на которой его можно узнать с большим трудом.
Подписчиц удивила заметно отросшая борода Ильи, а также сама прическа. Вместо привычной короткой стрижки актер отрастил волосы. А если добавить еще не свойственную Илье круглую форму очков, то кажется, что перед нами и не звезда «Интернов» вовсе, а совсем другой человек.
Девушки-подписчицы хоть и удивились, но преображение актера оценили.
«Самый добрый, а теперь еще и самый милый», «А тебе идет, красавчик», «Давно сохла по Илье, а теперь и совсем влюбилась без памяти», — писали они.
Хотя, возможно, перемены в имидже связаны и с изменениями на личном фронте. Ведь последние недели в прессе бурно обсуждался роман Глинникова с участницей «Холостяка» Мадиной Тамовой, хотя и оба молодых человека пока что интрижку отрицают.
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