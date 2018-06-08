«Это подстава?»: Филиппа Киркорова спутали с Любовью Успенской

Казус произошел на вручении премии Fashin People Awards. Поп-королю по ошибке вручили конверт, где стояло не его имя.

Премия Fashion People Awards, состоявшаяся в Москве в девятый раз, собрала весь цвет шоу-бизнеса. Звезды вручали друг другу награду, демонстрировали свежеуколотые гиалуроновой кислотой лица и улыбались белоснежными винирами. Атмосферу глянца и предопределенности в выборе победителей нарушил некогда парикмахер и стилист, а сейчас завсегдатай всех светских тусовок Сергей Зверев . Он пришел на церемонию в серебристой короне и ярко-синем костюме, тоже изобилующем сиянием, стразами, блестками и прочим люрексом.

Зверев вручал премию в номинации «Лучшая фэшн-песня» и не скрывал, что болеет за хит Киркорова «Цвет настроения — синий», ведь именно поэтому он выбрал соответствующий образ. Однако, открыв конверт, Зверев оторопел и несколько раз переспросил: «Что это? Как? Это подстава?» На белом листе красовалась надпись «Любовь Успенская». Тем не менее Зверев объявил победителем Филиппа Киркорова, который, надо отдать ему должное за честность, уже прояснил ситуацию.

По его словам, организаторы случайно перепутали конверты с номинациями, это не козни, не интриги, а просто недоразумение. Самой модной песней действительно была признана «Цвет настроения — синий». Любовь Успенская тоже получила свою минуту славы и награду в виде трех букв — FPA (Fashion People Awards).