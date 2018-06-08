10 самых востребованных профессий для женщин

В 1970 году писательница и общественный критик Луиза Капп Хоу придумала термин, называющий те профессии, которые исторически было принято считать женскими, — розовые воротнички. Формулировка возникла по аналогии с «синими воротничками» — работниками ручного труда, а также «белыми» — офисными сотрудниками.

Спустя почти 40 лет уже гораздо труднее сказать, что на определенных должностях должны работать только люди определенного гендера, но все же в некоторых сферах есть хороший спрос именно на девушек, чем стоило бы воспользоваться.

1. SMM-специалист

от 25 000 до 35 000 Компании по-прежнему формулируют технические вакансии, акцентируясь на том, что им нужен «лидер» и «человек, выдерживающий конкуренцию». Подобные формулировки часто показывают предвзятость компании в отношении гендерных предпочтений — на должность технического специалиста по-прежнему с высокой долей вероятности возьмут мужчину. В этой ситуации есть яркое исключение — должность специалиста по социальным сетям и продвижению в них. Согласно исследованиям Оксфордского Университета, компании позиционируют социальные сети как «женскую работу», заявляя о том, что нанятые сотрудники должны быть общительными, уметь проявлять эмпатию, а также быть гибкими, а это означает традиционно женские модели поведения. Средняя зарплата специалиста по социальным сетям составляет от 25 до 35 тысяч рублей. В то же время эта работа может иметь контрактный характер, когда человека нанимают только за продвижение бренда в определенный период времени.

2. IT-специалист

от 30 000 до 200 000 Несмотря на предвзятое отношение по гендерному признаку, сама индустрия IT развивается настолько быстро и захватывает все сферы, что в ней есть такой большой спрос на специалистов разных направлений, что пол начинает иметь меньше значения. Более того, ученые Калифорнийского политехнического университета и Университета штата Северная Каролина, показали, что женщины гораздо успешнее проявляют себя в программировании. Они основывались на статистике готовых проектов: 78,6% кода, написанного женщинами, принимали заказчики, а у мужчин этот показатель составляет лишь 74,6%. Крупные компании, например, Google и Facebook стали внимательнее относиться к гендерному составу и даже открыли специальные академии для того, чтобы девушкам было проще вливаться в среду и осваивать базовые правила программирования. Большой набор направлений позволяет выбрать наиболее подходящую тебе профессию. Можно выбрать должность системного администратора — человека, который обслуживает компьютеры, локальные компьютерные сети и сервера. Ты имеешь возможность попробовать себя в багтестерах — в этом направлении необходимо проверять работу программного обеспечения, мобильных приложений и сайтов. А специалисты, у которых за спиной художественная школа или образование дизайнера, могут добиться больших успехов в геймдеве — разработке, моделировании и дизайне компьютерных игр.

3. Маркетолог, интернет-маркетолог

от 30 000 до 100 000 рублей Чем больше появляется различных брендов и услуг, тем тяжелее продвигать их услуги, и в этом случае на помощь приходит маркетолог. На этой должности необходимо стимулировать продажи различными акциями, рекламными кампаниями, а также создавать лояльное отношение покупателя к продуктам фирмы. В целом эта профессия вбирает огромное количество должностных функций: начиная от создания сайта, его наполнения и управления контентом и до повышения посещаемости интернет-ресурса, а также выведение веб-сайта в топовые позиции поисковых систем, например, Yandex или Google. Ее оплата значительно варьируется от сферы компании, а также уровня повышения продаж, и чаще всего является сдельной.

4. HR-менеджер

от 30 000 до 100 000 С расширением штата любой компании руководители отдела уже не смогут эффективно оценить навыки каждого, кто прислал резюме, а также заниматься регулярным обучением и мотивацией персонала. Ключевым навыком на этой должности будет умение общаться с людьми, а также искать максимально комфортные условия как для сотрудника, так и для компании. В России эта должность обычно совмещается с обязанностями специалиста отдела кадров, а это значит полный документооборот по каждому сотруднику компании.

5. Врач

от 20 000 до 150 000 Медицинская сфера претерпевает серьезные изменения, вносятся новые правила о квалификации специалистов, меняются законы, изменяется отношение к обязательному медицинскому страхованию. Специалистов в любом направлении недостаточно, а так как здоровье — наша главная ценность, то и людей, работающих в этом направлении, стоит оберегать. К сожалению, с появлением новых законов, ситуация может усложниться — женщины могут лишиться права работать в фармацевтике или при работе с некоторыми медицинскими препаратами, которые способны нанести вред их репродуктивному здоровью.

6. Менеджер по продажам

от 40 000 до 500 000 В эту сферу возможно зайти без специального образования — всему можно научиться непосредственно на стажировке в выбранной компании. Менеджер по продажам осуществляет прямые продажи, консультирование покупателей по продукту, работу с кассовым аппаратом, а также может создавать собственную клиентскую базу, заключать договора и искать новые каналы сбыта продукта. Зарплата в этой сфере наиболее гибкая и зависит только от объема продаж. Каждая компания регулирует это так называемым «планом», четко определяя, как именно должны осуществляться продажи, средний чек и конверсию от обращений.

7. Бухгалтер

от 20 000 до 80 000 Эта профессия требует большой усидчивости и скурпулезности, так как любое, даже маленькое, упущение может привести к большим последствиям, например, во время налоговой проверки или проверки пенсионного фонда. Специалист производит расчет окладов, начисление заработной платы сотрудникам, выполняет расчет налоговых отчислений, себестоимость продукции, проводит счета от поставщиков и субподрядчиков. В некоторых ситуациях это также может быть совмещено с обязанностями сотрудника отдела кадров.

8. Администратор

от 20 000 до 80 000 На этой должности особо ценятся навыки работы в секретариате, умение вести деловую переписку, решать организационные вопросы и создавать максимальный комфорт для работы остальных сотрудников офиса или руководителя. Большим плюсом будет знание иностранного языка, и чаще всего это отражается на повышении зарплаты. В то же время при нахождении на этой должности у тебя всегда будет возможность как горизонтального, так и вертикального роста, потому что офис-менеджеры часто соприкасаются с разными сферами компании и успевают получить опыт, достаточный для другой должности.

9. Бизнес-тренер

от 20 000 до 120 000 Данная профессия подразумевает обучение персонала и руководства компании, чаще всего производится в сфере продаж — при большой конкуренции необходимо продать свой товар как можно лучше и быстрее конкурентов. Вакансия считается достаточно творческой, подходит для общительных женщин, которые легко находят общий язык с аудиторией слушателей. Разумеется, без опыта продаж трудно доказать, что определенные способы работают, а значит, эта должность отлично подходит не для тех, кто только начинает карьерный рост, а для тех, кто готов сменить направление.

10. Обслуживающий персонал — няни, гувернантки, повара

от 10 000 до 100 000 С одной стороны, на данной позиции может быть заявлена не очень высокая зарплата, с другой — мы часто упускаем из виду то, что она является сдельной. Чаще всего у нее гораздо менее напряженный график, а также удобные условия труда, что делает эти профессии максимально выгодными, особенно для тех, кто устал от интеллектуального труда. Наиболее развита сфера работы с детьми: логопеды, массажисты, преподаватели, ведущие различных рукодельных мастер-классов и развивающих занятий, няни, гувернантки. С ростом рождаемости в стране, а также ростом благосостояния востребованность подобных специалистов будет также повышаться, что только подтверждает появление специальных агентств по найму.